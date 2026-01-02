Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧炳強：習近平新年賀詞肯定港澳融入國家發展大局 對港關心和重視倍感溫暖和振奮

政情
更新時間：11:42 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:42 2026-01-02 HKT

保安局局長鄧炳強今日（1月2日）於社交平台發文表示，國家主席習近平在2026年新年賀詞中，充分肯定粵港澳三地同心協力合作，並堅定支持港澳融入國家發展大局，對港澳長期繁榮穩定寄予殷切期望。鄧炳強指出，習主席對香港的關心和重視，令他倍感溫暖和振奮，更堅定香港主動對接國家「十五五」規劃、篤行「一國兩制」方針的決心和使命。

香港積極融入國家發展大局

鄧炳強提到，2025年全國上下團結奮進、攻堅克難，圓滿收官「十四五」規劃各項目標任務，香港社會備受鼓舞。面對複雜多變的國際形勢，香港過去一年雖然面臨不同風險挑戰，但在中央的堅實支持下，特區政府堅決築牢維護國家安全屏障，推動香港經濟發展，鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位，並持續改善民生，開創高質量發展的新局面。

鄧炳強FB圖片
鄧炳強FB圖片

保安局四大範疇工作

鄧炳強續指，保安局及轄下各支紀律部隊一直緊守崗位，積極推進四大範疇的工作，持續完善國家安全相關法例和執行機制，進一步築牢國安防線，同時創新開展校園國安教育，讓學生從小認識慎思明辨的重要性；強化跨部門協作，創新滅罪應急機制，全力建設更安全宜居城市；以科技賦能，提升出入境效率，便利招商引才，優化香港營商環境；深化與不同國家、地區的專業交流，積極展現國際擔當，說好香港故事、說好中國故事。

展望「十五五」規劃開局之年

鄧炳強強調，2026年是「十五五」規劃開局之年，亦是香港積極融入和服務國家發展大局的關鍵節點。香港當銳意進取，乘勢而上，充分發揮「內聯外通」的核心優勢，主動對接國家戰略，服務國家發展新征程。保安局將繼續以安全為基護航發展，以科技賦能提質增效，致力推出更多便民利商的務實舉措，不負中央重托與市民期盼。

