大棋盤｜的士車隊發展停滯 網約車數目宜鬆不宜緊

新一屆立法會上任，隨即要處理多項民生政策工作。上屆議會留下的其中一條「尾巴」，是網約車規管立法後的具體細節，尤其是牌照數目。與此同時，去年正式落地的的士車隊政策發展停滯，5支車隊提供車輛數目僅及目標不足4成，有議員認為這是明顯訊號，政府往後制訂網約車牌照數目時應宜鬆不宜緊，方可回應運力需求。

的士車隊去年7月投入服務，最初合共只提供約900輛車，未符合可服務車數須達申請規模的6成才獲發牌的要求，但運輸署仍批准發牌，解釋是為讓市民及早享用服務。然而直至去年11月底，5支車隊均未能達到車數要求，總體規模更只達目標數目的37%，業界歸咎難請司機、充電問題等。

車隊政策原意是提升的士服務質素，對支付系統、車齡等有具體要求，筆者曾乘搭車隊的士，無論車輛質素或服務均優勝於一般的士。不過，使用車隊平台叫車至今仍非常困難，但改為透過Uber叫的士，反而不時能召來車隊的士，有點諷刺，這反映的士司機本身亦不靠車隊「搵客」，寧可同時服務多個平台。有熟悉市場人士坦言，司機單憑車隊收入不足以維生，遊走不同平台是常態。

立法會議員莊豪鋒亦說，曾多次親身體驗車隊的士，認為車輛質素佳，但叫車實在太不便，「等10分鐘先有，有時等完隨時話『無車』cut埋張單」，反而透過其他平台叫的士，即時獲回應。他指政府當然可嘗試「救」車隊，例如提供統合平台、技術支援等，但預料效用不大，市場反應已說明一切：叫車難、少人用，導致盈利空間不足、吸引不到司機加盟，陷入惡性循環。

立法會去年10月通過網約車條例，目標是持牌平台今年第4季開始營運，而部分法例細節仍然「留白」，包括最關鍵的網約車牌照數目，政府擬今年上半年提交規管細節的附屬法例。

莊豪鋒認為，網約車牌照數目應從寬處理，以Uber目前在香港約莫有1、2萬輛車為參考，初期至少要有1萬個網約車牌照，才能回應市場需求，否則市民有需要時叫不到車，只會給予空間非法網約車繼續營運。

選委界議員陳紹雄指，的士車隊營運面對困難，尤其不少司機仍持觀望態度，服務「做唔起」，但若說政策已「爛尾」言之尚早，加上車隊已投放大量資源在換車等方面，貿然放棄政策對車隊亦不公平。他指大方向應是糅合車隊與日後的網約車，例如讓車隊參與網約平台市場，與現有平台百花齊放。

至於網約車牌照數目應否從寬，陳紹雄指，現時何謂「鬆緊」都無從界定，因為政府不掌握現有網約平台司機中，有多少屬活躍或自由工作者，「可能1個月只開一、兩日車」，無法準確估算司機數目和運力需求。他期望政府在發牌條件着手，要求平台提供更詳細數據，讓政府可按需要靈活調配車輛牌照數目。

另一議員分析，網約車平台必然會以「商業機密」為由，拒提供旗下車輛及司機數據，務求營造「永遠唔夠車」的觀感，令牌照數目最大化，但內地不少城市過去正因為網約車太多，導致行業「內卷」嚴重，最終要重新收緊，因此牌照不可能太多甚至無限。

隨着新議會上任，據悉運物局短期內會陸續約見議員討論，但由於新人眾多，官員要逐一「點相」，隨時要重新解釋一次政策來龍去脈，據聞當局對此亦頗為緊張。

聶風

