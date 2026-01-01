斥BBC不實報道黎智英健康狀況 港府強烈譴責：刻意塑造悲情形象

特區政府今日（1月1日）強烈譴責英國廣播公司（BBC），刻意作出有關黎智英健康狀況的不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。

定罪裁決絕無任何政治考慮

特區政府發言人表示，法庭就「黎智英案」頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和3間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。

法庭指出，不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英的唯一意圖就是，即使要犧牲中國和香港特區人民的利益，也要謀求中國共產黨倒台。此外，法庭認為黎智英是3項控罪所指的串謀的首腦，他的所作所為顯示他意圖實施該等串謀，對中國和香港特區的國家安全構成威脅和傷害。

發言人強調，香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。《香港國安法》第5條和《維護國家安全條例》第2條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

黎智英健康受適切照顧

發言人表示，英國廣播公司在報道中所指有關黎智英的健康情況失實並極具誤導性。特區政府已多次指出，懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。

發言人指出，懲教署於2021年及2022年曾經因應黎智英的齒科護理需要，為其提供牙齒診治。自此，黎智英的牙齒沒有出現過健康問題，亦沒有就齒科護理方面提出過任何訴求。另外，黎智英於2025年曾向懲教署提出有關指甲的問題，經院所醫生處方藥膏後已康復，並未曾出現過如有關報道所指稱指甲脫落情況發生。2025年8月，懲教署於公開法庭聆訊前安排黎智英就其所指稱心悸問題佩帶醫療儀器及處方心臟藥物，讓其在有需要時使用。直至目前，黎智英沒有再就心悸問題向懲教署作出任何訴求。因此，黎智英女兒所作的指控及包括英國廣播公司在內的有關媒體的報道完全是毫無事實根據。