立法會宣誓︱何君堯為背稿甩轆解畫：你企我呢個位會知咩叫「發台瘟」

政情
更新時間：17:14 2026-01-01 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-01 HKT

90位新一屆立法會議員在今日（1日）宣誓就任，今年有7位議員被秘書長認為宣誓有不清楚之處需要重新宣誓，包括選委界何君堯。他在首次宣誓時，未有照讀台上的誓詞宣誓，選擇「背稿」宣誓。何君堯在大合照後回應記者，表示以背誦誓言的方式宣誓，感覺有更大的承諾，雖然自己事前已練習多次，但在宣誓過程亦感到非常緊張，形容「如果你企我呢個位，出到去嘅時候，你會知道咩叫『發台瘟』。」

議員冀上任後兌現選舉承諾

實政圓桌莊豪鋒則感慨，宣誓過程十分緊張，擔心自己會讀錯，影響莊嚴性。他續指自己今日特意提早兩小時到立法會練習，又提到上任後會先關注大埔宏福苑火災事件，並要預防未來不要再出現同樣問題。

民建聯植潔鈴則形容今日心情興奮及期待，深感任重道遠，希望未來4年落實選舉時對選民的承諾，關注寬免長者自住物業差餉、完善大維修、圍標等相關法例。

自由黨法律界陳曉峰指，未來仍有很多挑戰，社會仍需深化改革，希望可以結合「法、政、產、商、學、研」和各位議員，在政府「行政主導」的制度下，做好法治建設，推動市民生活。

科技創新界議員邱達根相信仍有多項創科相關法例需要釐清，希望今屆可加大推動創科。他續指，1月已有數個活動正在組織，包括討論如何使用創新科技在防災、救災、樓宇管理、城市管理上，亦會與政府部門進行見面會，推介可使用的創科產品。

在大埔宏福苑火災方面，工程界議員卜國明認為需要在制度上改善，待獨立委員會有結果後，提出改善方案後繼續審視問題，強調需待事件成熟，相信政府會適時提出。

記者：林彥汛、李健威

攝影：陳浩元

