Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港澳平：港澳社會各界團結奮進 積極融入國家發展大局

政情
更新時間：16:58 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:58 2026-01-01 HKT

中央港澳辦、國務院港澳辦今日（1月1日）發表題為《不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆》的「港澳平」 署名文章，回顧2025年港澳在經濟、民生及國家安全等範疇的發展，並展望未來。文章指出，在習近平主席的領航掌舵下，香港、澳門特區不負期許、團結奮進。一年來，行政長官李家超、岑浩輝及香港、澳門特區政府團結帶領社會各界，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升治理效能，全力發展經濟、改善民生。

香港經濟展現強勁韌性與活力。
香港經濟展現強勁韌性與活力。

習主席心繫港澳發展

文章提到，國家主席習近平在2026年新年賀詞中，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。習近平主席亦曾出席澳門回歸祖國25周年慶祝活動，並在粵港澳聯合舉辦的第十五屆全國運動會開幕式上，強調要深化粵港澳合作，支持香港、澳門融入國家發展大局。

文章說，香港經濟展現強勁韌性與活力，全球金融中心指數評分排名世界第三，世界競爭力排名重返全球前三，世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一。2025年恒生指數上漲27.8%，港股IPO規模較去年上升兩倍，高居全球第一。北部都會區建設加速，河套深港科技創新合作區香港園區正式開園。

澳門經濟適度多元發展邁出堅實步伐，人均本地生產總值穩居世界前列。綜合旅遊休閒業強勢復甦，中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育等產業迅速崛起。橫琴粵澳深度合作區建設取得重大突破，澳資經營主體及澳門青年創業企業數量顯著增長。

民生方面，香港透過推廣「簡約公屋」等措施，縮短公屋輪候時間，並加速推進「社區客廳」建設，改善基層市民生活環境。澳門則不斷健全雙層式社會保障制度，改革現金分享計劃，優化公共房屋政策，提升公共醫療服務水平。

大埔宏福苑五災火，國家主席習近平高度重視，中央有關部門及全國各地緊急馳援。
大埔宏福苑五災火，國家主席習近平高度重視，中央有關部門及全國各地緊急馳援。

展望未來 主動對接「十五五」規劃

文章強調，香港第八屆立法會選舉和澳門第八屆立法會選舉圓滿成功，彰顯新選舉制度的先進性優越性。港澳維護國家安全堅定有力，危害國家安全犯罪者受到嚴懲。香港特區法院依法裁定反中亂港分子黎智英罪名成立，有力捍衛法治正義。

文章亦提到去年11月大埔宏福苑大火，指國家主席習近平高度重視，中央有關部門及全國各地緊急馳援。香港特區政府快速反應，全力開展抗災救災工作，社會各界同舟共濟，展現團結堅韌的獅子山精神。

文章相信，在新的一年，在中央政府和祖國內地的全力支持下，香港、澳門特區政府將團結帶領社會各界主動對接「十五五」規劃，充分發揮港澳獨特優勢和重要作用，更好融入和服務國家發展大局。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
7小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
3小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
8小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
15小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
11小時前
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
03:24
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
政情
1小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
5小時前