港澳平：港澳社會各界團結奮進 積極融入國家發展大局

中央港澳辦、國務院港澳辦今日（1月1日）發表題為《不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆》的「港澳平」 署名文章，回顧2025年港澳在經濟、民生及國家安全等範疇的發展，並展望未來。文章指出，在習近平主席的領航掌舵下，香港、澳門特區不負期許、團結奮進。一年來，行政長官李家超、岑浩輝及香港、澳門特區政府團結帶領社會各界，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升治理效能，全力發展經濟、改善民生。

香港經濟展現強勁韌性與活力。

習主席心繫港澳發展

文章提到，國家主席習近平在2026年新年賀詞中，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。習近平主席亦曾出席澳門回歸祖國25周年慶祝活動，並在粵港澳聯合舉辦的第十五屆全國運動會開幕式上，強調要深化粵港澳合作，支持香港、澳門融入國家發展大局。

文章說，香港經濟展現強勁韌性與活力，全球金融中心指數評分排名世界第三，世界競爭力排名重返全球前三，世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一。2025年恒生指數上漲27.8%，港股IPO規模較去年上升兩倍，高居全球第一。北部都會區建設加速，河套深港科技創新合作區香港園區正式開園。

澳門經濟適度多元發展邁出堅實步伐，人均本地生產總值穩居世界前列。綜合旅遊休閒業強勢復甦，中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育等產業迅速崛起。橫琴粵澳深度合作區建設取得重大突破，澳資經營主體及澳門青年創業企業數量顯著增長。

民生方面，香港透過推廣「簡約公屋」等措施，縮短公屋輪候時間，並加速推進「社區客廳」建設，改善基層市民生活環境。澳門則不斷健全雙層式社會保障制度，改革現金分享計劃，優化公共房屋政策，提升公共醫療服務水平。

大埔宏福苑五災火，國家主席習近平高度重視，中央有關部門及全國各地緊急馳援。

展望未來 主動對接「十五五」規劃

文章強調，香港第八屆立法會選舉和澳門第八屆立法會選舉圓滿成功，彰顯新選舉制度的先進性優越性。港澳維護國家安全堅定有力，危害國家安全犯罪者受到嚴懲。香港特區法院依法裁定反中亂港分子黎智英罪名成立，有力捍衛法治正義。

文章亦提到去年11月大埔宏福苑大火，指國家主席習近平高度重視，中央有關部門及全國各地緊急馳援。香港特區政府快速反應，全力開展抗災救災工作，社會各界同舟共濟，展現團結堅韌的獅子山精神。

文章相信，在新的一年，在中央政府和祖國內地的全力支持下，香港、澳門特區政府將團結帶領社會各界主動對接「十五五」規劃，充分發揮港澳獨特優勢和重要作用，更好融入和服務國家發展大局。