元旦︱陳茂波：為國家發展貢獻「棋眼」功能 林定國：港未來離不開國家整體發展

2026年伊始，律政司司長林定國和財政司司長陳茂波分別在社交平台發文。陳茂波表示，國家主席習近平的新年賀辭，總結了國家在「十四五」規劃期間克服了的種種挑戰和取得的偉大成就。「十四五」圓滿收官，國家發展欣欣向榮，經濟實力、科技實力、國防實力和綜合國力均躍上了新台階，經濟總量跨越140萬億元人民幣，人民生活、環境治理等方面皆持續改善。習主席更特別提到，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

林定國表示，國家主席習近平在新年賀詞中提及香港時，重申要堅定不移貫徹「一國兩制」，支持香港更好融入國家發展大局，保持香港的長期繁榮和穩定。這不單顯示中央對香港的關愛，也是一直以來中央對香港的期望。

陳茂波見證新一屆立法會議員宣誓就任。陳茂波fb

陳茂波：政府將更積極主動對接國家發展戰略

陳茂波表示，習主席對香港的關懷和支持，讓香港倍感鼓舞，也激勵政府繼續努力不懈、竭誠奮鬥。在中央的堅強領導下，國家在新征程上穩步向前邁進，是香港進一步提質、提速、提量發展的最大底氣。今年是國家「十五五」規劃開局之年，政府將更積極主動對接國家發展戰略，融入和服務國家發展大局，全面鞏固提升國際金融、貿易和創科等重要發展引擎，為國家發展貢獻新的「棋眼」功能。

過去一年，香港國際金融中心的發展取得亮眼的成績，今年政府會繼續提升香港國際金融中心的功能和內涵，推動金融更好服務實體經濟，讓香港成為海內外優質企業的首選集資地、國際投資者的熱土。政府會加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區兄弟城市強強聯手，以北部都會區，尤其河套為載體，加速培育新質生產力，助力國家推進高水平科技自立自強，支持科技創新和產業創新的深度融合。儘管國際地緣政治格局風雲變幻，國家堅持高水平雙向對外開放，政府一方面鞏固傳統歐美市場，同時開拓新興市場，協助內地企業出海佈局，也在新賽道新領域發力前行，比如大宗商品貿易、國際黃金交易等。

踏入新一年，國家將堅定前行、乘勢而上，扎實推動高質量發展，香港也必將受惠其中，把握新的機遇，展現新的作為。他指，今天見證了新一屆立法會議員宣誓就任，讓香港一起錨定目標、勇於擔當、攜手並肩、砥礪奮進，為強國建設和中華民族偉大復興的歷史偉業，作出新的、更大的貢獻。

香港須堅定不移貫徹「一國兩制」。

林定國：香港不能自滿

林定國說，為了不負中央的信任，特區政府在過去一年努力工作，雖然面對不少困難和挑戰，仍在各方面取得顯著成績。就律政司而言，在堅持法治原則和充分保障基本人權自由的前提下，有效通過司法程序處理國家安全案件，以及持續完善維護國家安全法律和執行機制。雖然香港的法治環境受到不公平和失實的攻擊，但客觀事實顯示，香港作為國際法律服務及爭議中心的地位，受到國際社會的普遍認同和支持，最佳的例子就是國際調解院總部在去年落户香港，並已正式開展業務；數星期前，國際統一司法協會決定在香港成立首個在羅馬總部外的辦事處。

然而，他指絕對不能自滿，必須時刻謹記香港仍有眾多問題尚待解決，亦因眾多內外不同因素，在未來仍將面對種種困難和挑戰。要真的不負中央的關愛和期望，就必須戰戰兢兢，保持清醒頭腦，實事求是。香港的未來離不開國家的整體發展，讓「十五五」規劃在明年初正式出台後，要積極認真研究和部署、然後落實，真的做到主動融入國家發展大局，同時進一步改善香港的社會經濟和民生。

他指，律政司自當一如既往，並乘勢而上，努力進一步發揮香港在「一國兩制」下普通法制度的獨特優勢，更好配合國家整體的法治建設，特別是在粵港澳大灣區方面；同時鞏固香港的整體法治環境，為香港各方面的發展和市民的衣食住行，提供有利的條件和安心的保障。