立法會宣誓︱選委界陳曼琪：誓詞雖短 肩上責任卻重 將重點推動八大工作

政情
更新時間：15:35 2026-01-01 HKT
發佈時間：15:35 2026-01-01 HKT

立法會議員今早（1月1日）宣誓就任，選委界陳曼琪在社交平台發文，指手中的誓詞雖短，肩上責任卻重。她表示將繼續以忠誠、專業、務實的態度，全力履職，做好市民與政府之間的橋樑，反映民意，服務社會，為國為港。

陳曼琪說，她的核心使命，是協助香港更積極主動融入國家發展大局，支持和監察特區政府務實改革，提出貼地建議，共同促進經濟、改善民生，建設一個安全、幸福、宜居、宜發展的香港。她表示將重點推動以下工作，紮實跟進：

  1. 加速建立「獨居長者／雙老家庭」數據庫，推廣樂齡科技應用，推動「居家安老」真正落實。
  2. 推動制定「全港婦女全面發展藍圖」。
  3. 完善全港託兒服務，釋放女性勞動力，支持雙職家庭。
  4. 推動建設良好家庭、家教、家風，構建關愛社會。
  5. 規管未成年人在極端天氣下的危險行為，加強保護與教育。
  6. 積極協助中小企推廣香港品牌，拓展市場，提升競爭力。
  7. 協助法律界及中小型律師行升級轉型，推動法律科技應用，鞏固香港國際法治營商環境。
  8. 跟進大埔火災重建，並運用法律專業，協助政府完善大廈管理及樓宇更新相關法律。

陳曼琪亦歡迎大家隨時向她反映意見，一起為香港出力。

陳曼琪FB圖片
陳曼琪FB圖片

