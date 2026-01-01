Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會宣誓︱陳國基冀新一屆立法會與政府攜手合作 持續跟進宏福苑大火調查善後等工作

政情
2026-01-01
2026-01-01

新一屆立法會議員今日（1日）在行政長官李家超監誓下宣誓就任。多名政府官員於社交平台發文，政務司司長陳國基表示，期望新一屆立法會與特區政府攜手合作，持續跟進宏福苑大火調查善後、重建復常等工作。

議員為民意代表 亦是施政建設性夥伴

陳國基表示，立法會是特區管治體系的重要組成部分，議員既是民意代表，也是政府推動施政、落實改革、提升創新治理效能的建設性夥伴。他期望議員聚焦經濟民生、切實解決社會深層次問題，全力融入和服務國家發展大局，充分彰顯「愛國者治港」的積極成效。

政府與新任議員交流 獲貼地建設意見

陳國基表示，新一屆立法會選舉產生後，政府已與不少候任議員進行交流，聽到許多貼地且具有建設性的意見。他深切感受到議員對香港的熱誠與擔當，和對香港不同領域、階層、專業的深入了解，無論是推動經濟發展、改善民生福祉，還是深化改革、完善制度機制，以及把握國家戰略機遇、提升競爭力，議員們都展現出務實有為、創新進取的良好姿態，行政立法良性互動的基礎非常扎實。

法案審議坦誠交流 完善立法建議

陳續說，未來他和政府團隊會繼續以開放、誠懇的態度，與立法會保持緊密溝通和高效合作，並會在政策醞釀階段便積極聽取意見，讓施政更符合實際，更貼近民意；在法案審議過程中坦誠交流、充分研商，完善各項立法建議；在政策落實時加強協作，確保促發展惠民生措施能夠有效推行，強調「讓我們同心同行，以實際行動回應市民期盼，共建更繁榮、更宜居的香港。」

黃偉綸深信行政立法將良性互動創新局

財政司副司長黃偉綸表示，深信在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法將進一步良性互動，在創新改革中打開新局面，持續發展經濟，改善民生。

立法會90名議員宣誓獲確認 李家超提三個期盼：「愛國者治港」非口號 須落實實踐

立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass

