立法會主席之爭｜李慧琼稱未有新消息 陳振英談獲勝條件：都係議員自己睇

新一屆立法會任期今日（1日）開始，外界關注新任主席人選。兩位被視為競逐主席的熱門人選，身兼人大常委的民建聯資深議員李慧琼，以及金融界議員陳振英，今日被問及會否競選立會主席。上屆議會任內會主席的李慧琼稱未有新消息，上屆財委會主席陳振英則指「遲啲大家會知，今日我唔想講太多，今日主要都係宣誓」。不過被問及勝任主席的條件，陳振英則回應「呢啲全部都係自己議員睇，點會係我睇」，大部分議員的意見較為重要。

議員期望新主席闡明立法會重點工作 吳秋北：屬綜合考慮

立法會主席提名期明天截止，星島《大棋盤》早前披露，立法會秘書處亦已通知議員，本月8日出席主席選舉特別論壇，意味很大機會多於一人競逐。問及對於兩位熱門人選有何評價時，選委界議員何君堯表示，未收到任何人通知會競逐主席，但認為不論二人那一位擔任主席都很好，因為第七屆立法會已反映，議會歸於平淡。

李慧琼作為人大常委會不時會返回內地開會，被問及對此有否顧慮，何君堯稱主席作用為主持會議，不論誰人擔任主席，處理的工作都是平鋪直敘，現時與第六屆立法會那種「火星撞地球」的情況不同，「（第六屆立法會）如果你唔喺度就壓唔到場，但今日嚟講主席純粹協調」，而且有副主席（內會正副主席）都可以協助頂上。

工聯會會長吳秋北表示，選舉當然有競爭，並期待有關候選人展示自己的政綱，了解其看法。被問及有甚麼考慮因素選擇主席，他強調資歷是其中一個因素，那是綜合因素的考慮。自由黨副主席李鎮強表示，立法會主席選舉應如「燕瘦環肥」般多元，讓不同背景的議員參與競爭。他認為，這有助於議員們獨立思考，選出最能為立法會、香港、國家以及行政立法關係服務的主席，認為現任議員都很資深。

李鎮強指出，立法會主席的角色不僅限於主持會議，更重要的是能夠引導立法會未來的發展方向，十分歡迎財委會主席、內會主席或其他委員會主席等人報名參選。他強調，主席應向市民闡明立法會的重點工作，特別是如何協助和支援受大埔火災事件影響的居民，讓他們的生活盡快恢復正常，並將關愛傳遞下去。

至於主席選舉會否拖延大埔火災相關議案，李鎮強認為兩者並無衝突。他表示，立法會議員在履職前已與政府各部門就大埔事件保持緊密溝通，並提出了多項善後和救援建議。他強調政府對此責無旁貸，議員們將繼續提供意見，以期制定出最有效、長遠的方案，避免類似情況再次發生。

記者：林彥汛、李健威