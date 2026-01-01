Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會主席之爭｜李慧琼稱未有新消息 陳振英談獲勝條件：都係議員自己睇

政情
更新時間：14:46 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:46 2026-01-01 HKT

新一屆立法會任期今日（1日）開始，外界關注新任主席人選。兩位被視為競逐主席的熱門人選，身兼人大常委的民建聯資深議員李慧琼，以及金融界議員陳振英，今日被問及會否競選立會主席。上屆議會任內會主席的李慧琼稱未有新消息，上屆財委會主席陳振英則指「遲啲大家會知，今日我唔想講太多，今日主要都係宣誓」。不過被問及勝任主席的條件，陳振英則回應「呢啲全部都係自己議員睇，點會係我睇」，大部分議員的意見較為重要。

議員期望新主席闡明立法會重點工作 吳秋北：屬綜合考慮

立法會主席提名期明天截止，星島《大棋盤》早前披露，立法會秘書處亦已通知議員，本月8日出席主席選舉特別論壇，意味很大機會多於一人競逐。問及對於兩位熱門人選有何評價時，選委界議員何君堯表示，未收到任何人通知會競逐主席，但認為不論二人那一位擔任主席都很好，因為第七屆立法會已反映，議會歸於平淡。

李慧琼作為人大常委會不時會返回內地開會，被問及對此有否顧慮，何君堯稱主席作用為主持會議，不論誰人擔任主席，處理的工作都是平鋪直敘，現時與第六屆立法會那種「火星撞地球」的情況不同，「（第六屆立法會）如果你唔喺度就壓唔到場，但今日嚟講主席純粹協調」，而且有副主席（內會正副主席）都可以協助頂上。

工聯會會長吳秋北表示，選舉當然有競爭，並期待有關候選人展示自己的政綱，了解其看法。被問及有甚麼考慮因素選擇主席，他強調資歷是其中一個因素，那是綜合因素的考慮。自由黨副主席李鎮強表示，立法會主席選舉應如「燕瘦環肥」般多元，讓不同背景的議員參與競爭。他認為，這有助於議員們獨立思考，選出最能為立法會、香港、國家以及行政立法關係服務的主席，認為現任議員都很資深。

李鎮強指出，立法會主席的角色不僅限於主持會議，更重要的是能夠引導立法會未來的發展方向，十分歡迎財委會主席、內會主席或其他委員會主席等人報名參選。他強調，主席應向市民闡明立法會的重點工作，特別是如何協助和支援受大埔火災事件影響的居民，讓他們的生活盡快恢復正常，並將關愛傳遞下去。

至於主席選舉會否拖延大埔火災相關議案，李鎮強認為兩者並無衝突。他表示，立法會議員在履職前已與政府各部門就大埔事件保持緊密溝通，並提出了多項善後和救援建議。他強調政府對此責無旁貸，議員們將繼續提供意見，以期制定出最有效、長遠的方案，避免類似情況再次發生。

記者：林彥汛、李健威

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
12小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
6小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
8小時前
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
5小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
23小時前
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮
影視圈
19小時前
立法會宣誓儀式上午11時開始。
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
政情
3小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
20小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
21小時前