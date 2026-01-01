立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass

第八屆立法會任期今日（1月1日）開始，90位議員於今早11時正式宣誓就任。多名候任議員在早上約10時已陸續抵達前廳等候。宣誓儀式由行政長官李家超負責監誓，候任議員早前已接獲通知，須於上午10時30分到達立法會大樓，10時45分前到會議廳就座，遲到者不得進入，若無合理原因遲到，都會被取消資格。最終儀式在中午12時許完成，共計7名議員，被立法會秘書長要求重新宣讀。

立法會宣誓︱李家超：愛國者治港不是口號 對議員工作寄予厚望

或將競逐立法會主席一職的金融界陳振英，今日最早進入會議廳內準備。選委界管浩鳴進場後，主動向選委界「新丁」朱立威介紹會議廳。商經局局長丘應樺都提早到會議廳內，與議員交流打招呼。根據現場名牌所見，座位大致與早前政界流傳的座位表相約。陳振英根據最初協調結果，原本坐於會議廳最側處，目前已調回靠中間的位置。去年颱風「樺加沙」襲港後巡區受傷的民建聯主席陳克勤，繼續要撐拐杖到場，但情況明顯較選舉時好。

90位議員在行政長官李家超監誓下宣誓就任。在監誓後，李家超致辭時首先祝賀各位議員，指今天的宣誓代表每一位的莊嚴承諾和承擔，各位議員宣誓獲確認有效後，正式展開履行第八屆議員的使命，對議員的工作寄予厚望。

李家超期望新一屆議員期盼，貫徹行政主導和愛國者治港原則相適應的方針，又提到國家主席習近平在本屆政府上任時要求特區實行行政主導體制，行政機關和立法機關既互相制衡且配合，習近平在上月聽取其述職時亦明確要求特區要堅持和完善行政主導。他表示，過去三年「我以行動實踐行政主導」，主動推動建立行政立法良性互動的關係，包括提出前廳交流會等。他強調「愛國者治港不是口號」，必須實在地實踐，議會運作要堅持理性、專業，與建設性，這是對行政立法既互相制衡且配合的重要考驗。

李家超腳步些許不穩 未回應是否身體不適

他又希望議員貫徹和遵守立法會議員守則，該守則是去年立會為完善議員履職制度而制定，並於今年今日正式實施，而守則訂明議員要維護憲制秩序、國家安全、行政主導體制、堅守法治等，同時守則亦定下操守標準，包括議員需基於事實和證據，以證論證，不可無中生有，不可作偏頗或侮辱性的言論或人生攻擊。議員要以國家根本利益與香港社會整體行事，不應只追求口個人政治利益與榮耀。他又強調「議員履職時不應只當評論者，而應積極發揮民意代表的角色，向政府積極進言，並盡力提出有效的解決方案」。

李家超監誓期間，每當議員宣誓後、轉人時，都會輕輕用左手放在茶几上支撐身體，身體亦明顯向左邊依靠，似是以茶几借力，且眉頭深鎖，茶几旁更有一支拐杖，未知是否有不適。李家超離開會議廳時，被問到是否身體不適，他未有回應便離開。不過宣誓儀式完成後，李家超、政府官員及各位議員在立法會大堂拍攝大合照，李家超大合照期間腳步有些許不穩。

立法會宣誓重點情況

【12:17】選委界蘇紹聰是最後一名議員宣誓，儀式完成。

【12:12】經民聯鄧銘心，宣讀誓詞時錯讀了「盡效忠」，被指有不清晰之處，被要求重讀一次。

【11:51】工聯會李廣宇誤將「據實聲明」讀成「確實聲明」，須再讀一次。

【11:48】旅遊界江旻憓順利完成宣誓，不須重新宣讀。

【11:43】民建聯陳永光被秘書長要求重新宣誓，但未有解釋原因。

【11:40】商界（第三）嚴剛是首名以普通話宣誓的議員。

【11:30】新民黨陳家珮宣誓時，誤將「廉潔奉公」讀成「廉正奉公」，須再讀一次。

立法會宣誓︱林琳宣誓時未有舉起右手

【11:24】民建聯林琳在宣誓期間沒有舉起右手，但秘書長未有要求她再次宣誓。而根據立法會議員宣誓須知，當立法會秘書讀出議員的名字後，該議員應帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓，但同時列明「舉起右手宣誓並非法定要求」，未知是否需要特別處理。

【11:18】工聯會吳秋北同樣被指宣讀時有不清晰，需要重讀，但實際上無明顯「食螺絲」位置。

立法會宣誓︱何君堯繼綵排後再次「甩轆」 被要求重新宣讀

【11:17】自由黨李鎮強同樣因宣讀誓詞時有不清晰之處，需要重讀。

【11:10】選委界何君堯宣誓時，繼上次綵排後，再次嘗試不看稿背誦誓詞，但讀到「盡忠職守」時「食螺絲」，被秘書長稱其宣誓有不清楚之處，需要重新讀誓詞，是首位被要求重讀的議員。

【11:04】民建聯李慧琼首先宣誓，其後依次為民建聯陳克勤、經民聯梁美芬等。

【11:02】立法會秘書長衛碧瑤宣布宣誓儀式開始，現場奏唱國歌。

【11:00】李家超進入會議廳。

【10:55】議員陸續準備，民建聯「新丁」郭芙蓉在會議廳影相留念之際，其黨主席陳克勤走到她身後時，即被黨友陳學鋒笑指是「攝石人」，引來大家哄笑，隨後陳學鋒即舉機與部分坐在一起黨友自拍。

行政長官李家超負責監誓，其位置旁放了茶几及一杯水。2022年時任行政長官林鄭月娥監誓時，沒有這些安排，相信今次是按政府要求為李家超而設。

誓詞全長約100字，宣誓的次序，以資深程度排列，若資歷相同就按姓氏筆劃，今日首位宣誓的是2008年連任至今的民建聯李慧琼。立法會秘書處早前（30日）為一眾議員安排宣誓綵排，超過十位議員被要求重新宣讀誓詞。

記者：林彥汛、郭詠欣、李健威

攝影：劉駿軒、陳浩元