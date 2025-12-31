立法會任期最後一日 梁君彥感畢生最大光榮 田北辰：帶著「無愧」離開議會

今日（12月31日）是第七屆立法會最後一日任期，結束21年議員生涯的立法會主席梁君彥發表感言，表示能在此大時代服務立法會、香港與國家，是他畢生最大的光榮。他衷心感謝曾向他建言的每一位市民，以及工業界一直以來的鼎力支持，會珍藏與歷任議員共事和秘書處合作的難忘回憶。

梁君彥：本屆立法會「開山劈石」

梁君彥提到，第七屆立法會作為完善選舉制度、落實「愛國者治港」後的首屆立法會，全體議員履職盡責，竭盡所能，「開山劈石」，協助中央和特區政府完成了多項推動「一國兩制」行穩致遠、促進香港長期繁榮穩定的重要工作。他為這份得來不易的成績感到自豪，並向每一位議員同事的努力和付出致以誠摯感謝。

展望未來，第八屆立法會議員即將於1月1日宣誓就職，欣見90名候任議員齊整出席宣誓儀式彩排，全程認真投入，充分展現服務市民的準備和決心。他深信第八屆立法會定能做到薪火相傳，全力支持行政長官和特區政府實現良政善治。

梁君彥亦在社交平台發布影片，回顧第七屆立法會重要時刻，當中提到立法會做到行政立法良性互動，包括20次前廳交流會、行政長官交流答問會等；議會外亦有不同的交流，包括特區政府足球隊與立法會足球隊的足球比賽等；立法會新建天台「雙松並肩」，比喻行政立法合作，實現良政善治；第七屆任內亦通過了160項法案，當中包括基本法《23條》、三隧分流等，在議事廳上為民發聲。

田北辰自己議會工作無愧初心。田北辰FB圖片

田北辰：與莊豪鋒繼續為市民服務

實政圓桌立法會議員田北辰表示，今天對他而言別具意義，13年議會生涯在今天劃上句號，對於以議員身份服務香港，深感榮幸。反思過去，田北辰坦言，在處理每項事務上或有未盡善之處，但他自問已竭盡所能，「不論是為街坊爭取增設一部自動櫃員機、完善一個迴旋處、協助居民應對飛機噪音問題，還是爭取興建新的跨海鐵路等，縱然結果或有未盡人意之處，都已竭盡全力，始終懷着無愧的初心。今天離開議會，亦算是帶着這兩個字離任。」

他強調，角色崗位雖然不同，但服務市民的步伐不會停下。未來，他將以實政圓桌召集人的身份，與新議員莊豪鋒一同繼續為市民服務，為無聲者發聲。