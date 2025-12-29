政府委任7名旅遊業策略委員會新成員 包括江旻憓

政府今日（12月29日）公布，委任7名旅遊業策略委員會新任成員，包括候任旅遊界立法會議員江旻憓、候任新界東南立法會議員葉傲冬、經濟學者麥萃才等。所有成員任期2年，明年元旦起生效。

9名現任成員獲再度委任。旅發局主席林建岳、旅遊業監管局主席林詩棋及旅議會主席譚光舜，獲委任為當然成員。

旅遊業策略委員會由文化體育及旅遊局局長擔任主席，職責是向政府提供策略性建議，並促進旅遊及相關界別不同持份者之間的協作，以進一步推動香港旅遊業長遠穩健發展。文體旅局發言人表示，會繼續與各成員緊密合作，進一步推動旅遊與相關界別的融合發展，鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位。