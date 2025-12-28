鄧炳強回顧過去1年四大範疇取得成果 保安局未來續守護香港更幸福安穩
更新時間：10:56 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-28 HKT
2025年踏入尾聲，保安局局長鄧炳強在社交平台發放影片，回顧保安局過去1年，在四大施政範疇嘅工作同成果 ，包括在「國安家安」上完善法例，走入校園創意推廣；於「滅罪應急」上強化跨部門協作，令香港更安全、更宜居；「便民利商」方面，以科技同精簡流程提升出入境體驗；「說好香港」方面，積極推動區域交流，展現國際擔當。
鄧炳強表示，每一項工作同成果，都離不開團隊的專業及付出，以及市民的支持，他衷心感謝大家。
鄧炳強展望2026年，他與團隊會繼續以堅定步伐、務實態度，以國安家安、滅罪應急、便民利商、說好香港，為施政重點，上下一心 ，令香港更繁榮穩定，市民出入平安，生活更幸福安穩。
