立法會主席梁君彥卸任在即 稱感光榮及滿懷感恩 寄語新一屆議員虛心學習 貼地服務市民

第八屆立法會將於明年1月1日宣誓上任，即將卸任立法會主席的梁君彥今（27日）在電台節目回顧21年的立法會工作，並對香港未來發展提出寄語。他表示，這是最後一次以立法會主席身份執筆，幾天後將卸下肩負了21年的議員職責。他回顧這段旅程，感到非常光榮，同時滿懷感恩，形容是「走了一趟因貢獻香港而豐盛、因服務市民而圓滿的奇妙之旅」。

梁君彥親歷戰後香港奮鬥歷程

梁君彥在電台節目上發表家書，細數自身經歷與香港發展軌跡的緊密連結。他稱自己生於上世紀50年代，親身經歷戰後香港的奮鬥歷程，到今天，適逢百年未有的大變局加速演進，香港在國家發展大局中，擔當着獨特角色。他有幸參與這條極不平凡的發展路。

21年議會生涯初心：將更好的香港交給下一代

梁君彥提及70年代大學畢業後就投身家族事業，其後逐漸從工商界的轉向投身各項公職服務，代表工業界發聲，協助業界升級轉型，回饋香港。沙士疫情後，他得到業界支持，從2004年獲選為立法會議員；到2016年至今9年，更獲議員支持成為立法會主席。

梁君彥表示，很高興在立法會參與到發展經濟、改善民生的工作，亦有幸帶領立法會，特別是建制派議員，一起無懼、無偏、無私奉獻地協助中央和特區政府克服新冠疫情、令議會回復理性、完善選舉制度，以及成功處理不少老大難的問題。他提到，行政立法關係良性互動達到歷史新高，去年更同心同德，完成延擱了27年的《基本法》第二十三條立法，真正做到「民有所呼，我有所應」。立法會也史無前例地加強自我監督，引入新的《立法會議員守則》，完善履職機制，讓議員更好地履行憲制職能。

他亦感嘆，轉眼間，在立法會已經21年，深深感受到擔任議員是一份使命。他形容自己在從政路上經歷了高山低谷，順流逆流，但無論任何光景，都驅使他繼續前行、永不言倦，始終是「將更好的香港交給下一代」的初心。

梁君彥寄語來屆議員：以國家香港利益為重 貼地服務市民

梁君彥很感謝立法會秘書處，指作為立法會主席，他一直與秘書處合作無間，即使面對的挑戰有增無減，秘書處總是敢於突破，與時並進，盡責建言，提供所有可能的選擇，讓他全面考慮，作出最佳決定。

他指，秘書處已經為第八屆立法會候任議員舉行了簡介會，協助他們熟習議會運作，盡快「埋位工作」。他憶述當時與候任議員分享經驗時，特別提到議員任重道遠，不是「打份工」，不是為自己個人榮耀去做，而是以國家和香港的整體利益為依歸；亦要虛心學習，才能夠貼地服務市民。梁君彥認為，這不只是自己作為現屆立法會主席對新一屆議員的期望，相信也是國家和全港市民對立法會的殷切期望。

他亦提醒新一屆議員，甫上任就要處理許多重要工作。行政長官已表示，政府會在新一屆立法會首次會議，提出議案討論如何支援大埔火災的善後重建，推動制度改革。另外，財政司司長已展開新一份《財政預算案》的公眾諮詢。議員須要協助政府擬備一份穩健務實、為香港妥善謀劃未來的預算案。

立法會需助政府對接國家「十五五」規劃

展望未來，梁君彥指出，2026年是國家「十五五」規劃開局之年。國家主席習近平已囑咐香港要主動對接國家「十五五」規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。這些是國家開給香港的考試題，也是國家支持香港發展更上一層樓的黃金機會。

立法會作為特區管治團隊的重要組成部分，有責任協助特區政府準確把握發展方向，出謀獻策，回答好試題。梁君彥深信，在堅持和完善行政主導的前提下，發揮立法會的獨特憲制職能，全面全力支持特區政府推動香港變革創新。

梁君彥續指，在「一國兩制」下，香港是國家唯一實行普通法的城市，有引以為傲的法治傳統，又是最開放的城市，資金、資訊和人才自由流通，中西文化交融，加上位處亞洲的中心，「背靠祖國、聯通世界」，都是香港得天獨厚的獨特優勢，一定要倍加珍惜，用心發揮。

以簕杜鵑喻香港：朝氣蓬勃 適應力強 頑強奮進

梁君彥在文末提到，立法會廣場近年種了很多粉紅色簕杜鵑，簕杜鵑開花期長，色彩燦爛，又能適應不同環境，生命力強。看見簕杜鵑就好像看見香港，朝氣蓬勃，適應力強，頑強奮進。

他最後祝願香港人繼續以自強不息的精神，成就更美好的香港，將更美好的香港交給一代又一代，成為國家富強、繁榮長青不可替代的力量。