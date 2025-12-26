宏福苑大火一個月︱李家超感謝各地政府及社會支援 ：體現一方有難八方支援 堅定帶領社區復原

大埔宏福苑火災發生至今一個月，行政長官李家超今日（26日）在Facebook發文指，特區政府一直收到來自內地不同省市和國際同儕的慰問與支援，感謝內地各省市政府、海外各地政府、外交使團、國際組織、駐港總領事館、名譽領事館和官方認許機構等，透過不同渠道對受火災影響人士表達慰問和提供支援。同時，特區政府亦感謝香港社會各界熱心投入災後援助並大力捐助。

化悲傷為力量 助災民恢復正常生活

李家超表示，他代表特區政府和全港市民，對來自內地和世界各地的慰問、關心與援助，致以至誠謝意。李家超指，火災無情，人間有愛，這些跨越地域的關懷，體現了「一方有難、八方支援」的團結力量與無私互助精神。他強調，特區政府將繼續以堅毅精神與愛心面對挑戰，化悲傷為力量，協助受影響人士盡快恢復正常生活。

李家超亦感謝香港社會各界熱心捐獻，並在住宿、醫療、精神健康、金融、交通等多方面積極參與善後支援，為災後重建及社會復原貢獻重要的物資和支持。

宏福苑援助基金總額約41億元

大火發生後，多個慈善團體及基金迅速撥出善款幫助居民。政府亦成立「大埔宏福苑援助基金」，至今收到約38億元捐款，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為41億元。該基金旨在為不同類別的受火災影響人士，包括所有住戶、死難者家屬、留院傷者、學生、外傭、工友、業主和租戶，提供各種緊急財政支援。

此外，不少市民和機構主動捐贈生活物資，以解受災居民燃眉之急。政府與資訊科技業界為此構建物資捐獻網上平台，政府相關政策局、部門和服務團體經掌握居民實際需要後，隨即為居民配送物資，包括食品、飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等，支援居民生活所需。

李家超指，政府將繼續凝聚各界力量，以堅定決心與行動，帶領社區復原、推動改革，共同建設更安全更美好香港。