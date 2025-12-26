梁振英金魚街掃貨誤付40歐元 數月後重臨舊地獲全數退回 盛讚好人好事

聖誕節假期第二日，全國政協副主席、前行政長官梁振英到旺角金魚街買金魚時，收到一份「特別禮物」，被他形容為「好人好事」。梁振英在社交平台透露，自己數月前曾在該店買水草，誤將兩張20歐元當仍港幣使用，今日再到該店購物時，獲原銀奉還。

梁振英形容這是一宗「好人好事」，讚揚店主的誠實舉動。他表示，數月前他到旺角金魚街一間店舖購買水草，付款時不慎將兩張面額20歐元的鈔票，誤當作港幣支付給店主。他今早再次前往該店購買金魚時，店主主動將歐元退回給他。

按目前匯率計算，40歐元約等於366港元。有趣的是，20歐元和20港元鈔票都是以藍色為主調，如果不細看，弄錯也是無可厚非。

愛養魚怡情 借機教育子女

翻查資料，梁振英曾在採訪中透露自己會「養魚怡情」，曾向養魚愛好者推薦，周末去九龍金魚街逛一童，收獲頗大。他也會用養魚之道教育子女，稱養魚能讓小朋友認識環境質素，每一樣都是好教材。