專訪｜21年議會生涯結束 難忘兩次被圍堵 林健鋒向新丁傳授兩大錦囊：坦然面對批評

常說政治是一門艱深的學問，混足一輩子也未必稱得上「專家」，但對林健鋒而言，他似乎不需要證明什麼，讓政績說話。身為經民聯創黨成員、行會成員、廿一年的商界代表，同為議員，林健鋒講一句話，「份量」註定與眾不同。即將告別這個2004年起日日夜夜工作的議事堂，林健鋒接受《星島》專訪，一起「話當年」。

林健鋒說，七十年代起擔任各類大大小小公職，立法會議員是其最久的一個崗位，慶幸香港由亂到治、由治及興過程，能夠參與其中，縱使中間經歷過立法會被圍堵、議會亂局等不幸事件，但終歸香港如今正向好的方向發展。他以過來人身份，向議會新丁傳授兩個「小技巧」。

為港招商引資、促成盛事

訪問進行之時，林健鋒辦公室已清理得七七八八，唯獨辦公桌後方的一批合照以及體育活動紀念品，還未捨得移走。他娓娓道來：「多年來我除了代表商界、給香港招商引資，另一個重要工作就是促成盛事。好像這個大型網球，是2015年時香港網球公開賽留下的，我當時是盛事基金主席，負責批出資助，有球手給我簽名留念。」

要數近期一點，旁邊有一頂香港高爾夫球「一哥」許龍一簽名的帽子。林健鋒指商界力爭保留粉嶺高爾夫球場，如今舉辦國際賽事有聲有色，高爾夫球運動也不是所謂「富人專屬」，一樣可以大眾化。他指香港有許多獨特的吸引之處，嚐盡世界美食、多吸引的盛事都有，作為商界代表，多年來協助不同活動穿針引線，「我不敢邀功太多，成果是大家的，但知道中間有自己的一份貢獻，也很有成就感。」

2023年，與許龍一合照。林健鋒議辦提供

難忘舊立法會「木人巷」 練就一身應對技巧

現今立法會大樓於2011年啟用，林健鋒是少數經歷過舊立法會大樓（今終審法院）時期的議員。他形容21年前當新丁，沒那麼多「雞精班」：「當新丁是辛苦的，21年前在舊立法會，當時我所在的政黨（自由黨）幫到我，當指路明燈學習政策，但許多東西其實也要自學。舊大樓沒有辦公室，以前辦公室都在政總。許多時候一到大樓，就在前廳渡過一整天了，而且那裡沒有餐廳，一切膳食要自行解決。」

他形容舊大樓好比政治人物的「木人巷」：「那裡地方不大，記者就聚集在走廊上，通道很狹窄。我們就在那兒學習如何跟傳媒溝通，練習應對尖銳問題，練得『一身好武功』。當然你們傳媒工作很辛苦，時常要站立一整天。所以2011年搬來新大樓後，我們第一件事便是爭取開放『綠地氊』讓你們工作，放些枱凳、設個指定位置方便攝影。」

嘆息反對派「不識好歹」 曾善意規勸反被指摘

做生意出身的林健鋒，向來面面俱圓，願與不同背景人士打交道。被問到政治生涯最討厭的人是否來自反對派，他答道：「我沒有討厭的人。我只可以告訴你，回歸以來中央都很努力與各方面的人溝通，包括反對派，釋出過多次善意，又派人來香港聚餐、邀請議員到廣東、上海討論政改，也邀請過你們（民主黨）到中聯辦談政改，為你們讓過步。只是有些人不領情，甚至不識好歹、得寸進尺。最後到了2019年勾結外國勢力，犯下天條，又拖垮議會。如今下場大家都看到了。」

在這過程中，林健鋒不諱言曾多次私下規勸反對派議員不要「踩過線」，但他們不領情，更有人反過來指摘他，「救生圈已拋過給你，你不要，那也無辦法」。他憶述，自從2008年黃毓民加入議會後，整個議會文化改變了。以往大家有不同意見尚且「有傾有講」尋求共識，但後來激進派什麼議題都要想到最激，挑動尖銳對立。到後來老一輩退下來後，反對派繼續激進化，「個個都想超越毓民」，議會越變越亂，做生意的血本無歸，無數人家庭不和，社會到達臨界點。

《香港國安法》生效及完善選制後，林健鋒指，確實在政治上「許多事情已改變了」，但認為這更大程度上是好事，香港有穩定的發展空間，議會生態回復理性，才有空間好好發揮「一國兩制」的優勢。

林健鋒2004年接棒田北俊，參選商界（第一）立法會議席。資料圖片

引商界朋友：若2003年立法成功 兩場動亂或可避免

香港回歸以來經歷過三次主要管治危機，分別是2003年23條立法失敗一役、2014年佔中、2019年修例風波。其中2003年，時任自由黨主席田北俊率領黨友倒戈，2004年憑藉累積的人氣得到中間選民支持，由原先的商界（第一）轉戰直選，功能界別席位便由林健鋒接棒，可以說22年前立法失敗，與林健鋒加入議會有「間接關係」。

林健鋒不評論當日田北俊的選擇，兩人現時仍為好友，他只表示：「當然，是有其他商界人士跟我說起，要是當年23條立法成功，危害國安行為有了『有牙老虎』，兩場動亂是否可以避免呢？會有人提出這類疑問。」他亦明言2003年一役，與其後來於2008年退出自由黨沒有關係，「過去那麼久的事，提來沒意思了」，敏感話題點到即止，果然「很林健鋒」。

「無論如何，香港走過那麼多困難，去年23條終究是立法成功了，我作為法案委員會一份子，日以繼夜諮詢持分者，大家一起提出問題。3月23日生效當日，我打高爾夫球時，還來了個『一桿入洞』，七十多歲才第一次試過。你說，是不是好兆頭？」林健鋒笑說。

為「新丁」傳兩大錦囊：慎言、坦然對待批評

從政多年，有沒有哪次「失言」印象比較深刻？林健鋒果然沒有「中計」，笑說：「不談這些！」他認為作為政治人物，一言一行公眾看在眼裡，認為要維護公眾形象，最大「錦囊」就是慎言：「很多議題未必是你想像中那麼簡單的，不要『人講你又講』，未查證前不要亂說，不然只會影響你自己公信力。」

在立法會這個「金魚缸」21年，每個小錯誤都容易被放大檢視。林健鋒為新丁教路另一個「錦囊」：坦然對待批評。「公眾人物一定會聽到不同意見，有建設性的批評要聽，工作永遠都可以做得更好，但有一些批評純粹是政治攻擊。從政這麼多年，我學懂了『絕對不因惡意抨擊不開心』。做人就是這樣，總會有人無理取鬧，甚至純以攻擊他人為樂，要是太過上心，日子會很難過；要是畏首畏尾怕批評，又不能用平常心服務市民。為人處世，最重要『過得自己過得人』。」

難忘兩次被圍堵：不捨立法會每一點、每一滴

回望議會生涯，林健鋒在新舊立法會都留下過腳印，親歷風高浪急，「單計被包圍都至少兩次，2010年（反高鐵撥款）在舊大樓，我們（建制派）要警察護送由後門離開，還有人向我們扔雜物。我就避過了，可是（時任議員）黃宜弘就沒那麼幸運，被扔中了！」2019年修例風波，示威者通宵留守立法會外，建制派6月11日要在大樓內留宿。「前一日晚飯都無食，就在這裡（指向辦公室地下）打地鋪過夜。」

林健鋒說，這些議會生涯的一點一滴，造就他公職生涯難忘的一章，「香港由治及興，雖然當中經過許多困難，但我也慶幸自己是其中一份子，參與其中。」離別在即，他坦言不捨立法會的每一處：「秘書處同事好好人，飯堂杯茶走好好飲！」但天下無不散筵席，若年輕一輩有能力接班，交棒也是合適的，若後輩有疑問要請教，隨時可聯絡他。

立法會議員身份，定義了林健鋒21年公職生涯；但同樣地，林健鋒也定義了「立法會」。政治是一門艱深的學問，最重要是找到自己道路和角色定位，從舊立法會「木人巷」走到今日理性議事堂，林健鋒不僅見證香港的蛻變，也以商界智慧和善意溝通，定義了建制派的處世之道。

記者：林劍

攝影：何君健

林健鋒政治生涯紀要

2004年 當選商界（第一）立法會議員、獲頒銀紫荊星章

2008年 退出自由黨

2011年 獲頒金紫荊星章

2012年 創立經民聯，同年獲委任為行會成員

2019年 應對修例風波

2023年 獲頒大紫荊勛章

2025年 宣布不再連任立法會議員