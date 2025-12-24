公職任命｜林詩棋接任旅監局主席 顏汶羽成消委會委員 葉傲冬獲委藝發局副主席

政府今日（24日）公布多個公職任命，其中旅遊業監管局主席馬豪輝將卸任，由私募基金管理合夥人林詩棋接任，任期兩年，由2026年1月1日起生效。同時，特首委任何聞達、高浚杰、高駿宏、黎浩賢、林啟兒、林炳成、林心亷、李家欣、梁蘊莊、羅孔君、彭彧、沈朝生、董沛銓、王維永和楊卓姿為旅監局新成員，並再度委任12名現有成員，任期兩年。

顏汶羽任消委會委員

政府亦公布，再度委任鍾志勇、關靜儀、馬德仁、潘釋正、蕭淑瑜和黃文傑為消費者委員會委員，以及委任郭昭廷、未能連任立法會的顏汶羽為新委員，任期兩年，由2026年1月1日起生效。

黃汝榮任演藝學院校董會主席

香港演藝學院校董會方面，特首委任黃汝榮為校董會主席、任達榮任副主席，陳遠秀任司庫。上述委任為期兩年，由2026年1月1日起生效。特首同時委任多人為演藝學院校董會成員，包括新加入的陳遠秀、梁蘊莊、伍婉婷及胡偉成。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，黃汝榮現為校董會副主席，熟悉香港演藝學院的運作，具備豐富公共服務經驗，期待與他緊密合作。

葉傲冬任藝發局副主席

另外，行政長官再度委任霍啟剛為香港藝術發展局主席，同時委任葉傲冬為藝發局副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。

財政司司長根據由行政長官轉授的權力，委任前律師會會長彭韻僖及再度委任張泰強，出任香港存款保障委員會委員。任期由2026年1月1日起生效，為期3年。政府發言人表示，二人在法律及金融領域具備豐富的知識和經驗，深信能就存保會工作提供專業意見。