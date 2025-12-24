大棋盤︱財政「由虧轉盈」 公務員再凍薪有難度 工會：近年通坑渠、鏟泥乜都要做

《財政預算案》公眾諮詢已展開，財金官員上周為候任立法會議員舉行公共財政簡介會，不同黨派亦正「排期」約見財爺提交建議。受惠於股市暢旺等因素，本年度政府經營帳目料提前一年恢復盈餘，特首李家超早前向國家主席習近平述職亦透露，政府財政有望在今年「由虧轉盈」。雖然距離「綜合帳目」滅赤仍有一段時間，但公共財政有所改善，也算是好消息。

政府收支大體分為兩大帳目，即經營帳目和非經營帳目，前者收入主要來自稅收、投資收入、政府收費等，開支主要是政府日常支出；後者收入主要與土地相關，支出則涉及基建工程項目及土地徵用。年初公布的《預算案》，財爺陳茂波提出區分兩者管理，其中經營帳目要量入為出，並預測在2025/26年度大致達致平衡，並從2026/27年度恢復盈餘。

財爺已預告經營帳目有望提早恢復盈餘

受惠於金融市場暢旺，相關印花稅收入增加，政府財政壓力亦得以紓緩。港交所前日發表2025年回顧報告，本港IPO融資額全球第一，總額達2746億元；平均每日成交額更創下歷史新高，首11個月平均每日成交額達2307億元。以每日2000億元成交計，政府每個交易日平均可收取約2.6億元印花稅，每年已實收逾600億元稅收。財爺早前預告，經營帳目有望提早恢復盈餘，特首向領導人述職時「打包單」，相信已有十足把握。

政府上年度綜合赤字達803億元，當局加大「資源效率優化計劃」力度，各部門要削減經常開支，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減百分之二，並在本屆政府任期內削減1萬個職位。此外，今年《預算案》公布三權機關一致凍薪，公務員薪酬趨勢調查也叫停。

工會指若今年再凍薪 或令人質疑機制已失效

對於新一份《預算案》會否再提出公僕凍薪，政圈目前持觀望態度，但認為政治阻力必定比今年有增無減。有行會中人指，年初《預算案》宣布公職人員一律凍薪，已屬罕有做法，主要政治作用是彰顯政府減赤的決心，惟來年財政壓力稍為減輕，若連續兩年凍薪，理據已減弱，也要衡量向本港社會、經濟前景會否釋出負面訊號。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則指，政府因應財政狀況凍薪並叫停薪趨調查，若今年「再不跟機制調薪」，難免會令人擔心機制是否已失效，加上綜合赤字有望大幅減少，認為再沒有充分理據凍薪。他稱現時公務員工作量大增，「有咩天災人禍都第一時間動員公務員，通坑渠、鏟泥乜都要做，大家都無怨言」，公僕貢獻應予肯定。

立法會議員兼社聯主席管浩鳴說，政府一刀切減資助對社福機構影響很大，而大埔火災後，社區支援的重要性已顯露無遺。他指政府欠長遠開源策略，亦不敢大刀闊斧縮減公務員編制，但倒頭來削減社福資助，並非有效辦法，形容業界「十個煲得返五個蓋」。

選舉過後，不少政黨領導及候任議員趁聖誕假期離港「叉電」，加上研究需時，多個板塊料在1月中下旬始與財爺會面，包括最大黨民建聯。

另一邊廂，近日議員之間流出新一屆立法會座位表，如本欄日前披露，金融界陳振英被安排坐在角落頭，已顯示他出掌立會的機會高唱入雲。值得留意的是，選委界新丁魏明德與民建聯選委界議員坐在一起，原來他亦是民建聯成員，但參選時未有申報政治聯繫。換言之，民建聯議席總計有21席，佔整個議會近四分一，也可說是幸福的政團。

聶風