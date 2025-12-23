經民聯參觀工展會 吳永嘉婉拒攞「大煲」 怕意頭唔好？冀粵車南下帶旺經濟｜Kelly Online

經民聯多名核心成員今早（23日）參觀工展會及消費，縱然開始時有微雨，都無阻眾人一同消費。該黨議員吳永嘉今首次以黨魁身份見傳媒，強調新職位只屬分工，以讓來屆做好議會內的協調，又呼籲大眾一同支持本地消費，期望「粵車南下」可帶來更多旅客，香港經濟變得更好。

林健鋒預祝香港經濟大有斬「鑊」

眾人早上先在天后入口進場，先去「醫肚」買了生煎包及臭豆腐，食得津津有味，副主席林健鋒無懼臭豆腐，直言：「越臭越好。」而眾人嚐過後都讚不絕口。及後現任立法會主席梁君彥主動上前了解自熱水機，更親嚐過濾後的水質如何，表現滿意。

一行十多人之後轉到一家本地廚具店，見有鑊賣，林健鋒即大讚好，預祝香港經濟大有斬「鑊」，但大合照時有人建議吳永嘉拿「大煲」，但似乎意頭不太好，吳最終拿一個「細煲」了事。他們之後有到不同廠商會會員的攤檔支持，包括保健品、全清真食品店、雪糕店及醬料店等，人人都滿載而歸。

吳永嘉見傳媒時表示，經民聯很高興來參觀工展會，坦言這是香港集體回憶、年尾的盛事，非常支持本地消費，亦希望借助工展會將香港品牌推廣至國內，甚至世界各地，今天一定會盡情地消費，以支持香港經濟發展。

至於如何看待未來香港經濟，他指這幾個月香港經濟都有向上的跡象，希望政府明年可繼續辦更多盛事，帶來更多遊客以提振消費，並稱「粵車南下」旅客消費力較高，相信一定可帶動經濟。

記者、攝影：郭詠欣