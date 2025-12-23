大棋盤︱獨立委員會今視察宏福苑災場 第一身了解助分析事故成因

大埔宏福苑火災造成至少161人死亡，居民痛失至親及家園，政府早前成立獨立委員會審視事故原因及提出建議，由法官陸啟康領導，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權。獨立委員會上周召開首次會議，討論工作優先次序，據聞委員會及相關人士今日會親自到宏福苑視察，並進入災場了解情況。

獨立委員會職權範圍包括審視宏福苑起火及火勢迅速蔓延的情由、樓宇維修工程施工安全及相關問題，以及涉及大型樓宇維修工程招標的相關系統性問題，目標9個月內完成工作，向行政長官提交報告。

現場目前仍未解封

宏福苑火災發生近一個月，現場仍未解封，有執法人員在場駐守。警務處處長周一鳴日前指，仍在拆除大廈棚架及棚網，加上蒐證工作需時，暫未能確認具體解封時間。宏福苑唯一未受火災波及的宏志閣，早前曾短暫解封，分批開放讓居民回單位取回必需品。

據悉，獨立委員會成員及相關人士今日會到宏福苑現場視察，並進入屋苑內部及上樓了解，相信一行人要像警隊「災難遇害者辨認組」（DVIU），身穿全套白色保護衣入內，以第一身了解災場情況，例如起火位置、消防設備等，料有助分析火災成因及事發經過。

有政圈人士指，獨立委員會成立後已馬不停蹄工作，對查明真相、審視監督和責任等問題展示積極態度，今次通過實地視察，可更掌握第一手的情境資訊，而非只靠媒體或坊間資訊作判斷。

今次政府成立「獨立委員會」，而非法定的「獨立調查委員會」，原因之一是後者牽涉冗長法律程序，各方皆有律師代表，以致調查耗時，若調查結果在一兩年後才出爐，公眾難以接受。

「獨立委員會」則較具彈性及效率，若遇到任何一方拒絕出席研訊或提交資料，委員會主席可向特首建議，讓委員會就指定議題或環節成為法定調查委員會，行使法定權力獲取所需資料。政府採用此「先驅性」方式成立委員會，明言若有人不配合，便會行使法定權力，客觀上亦起了一定「阻嚇」效果。

對政府自身而言，配合調查更是責無旁貸，律政司司長林定國日前便主持會議，向10多個政策局及部門首長講解應如何配合獨立委員會調查工作，強調必須堅守兩大原則：一是所有政府部門均有責任主動協助調查，向委員會提交職權範圍相關的材料，而非被動等待查詢；二是全面及坦誠提供資料，只要與調查範圍相關，即使資料可能對部門或個人構成負面影響，也必須如實提供。他強調，任何欺騙、隱瞞或誤導行為將面臨嚴肅的法律後果。

聶風