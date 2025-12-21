立法會選舉︱曾國衞：未完成統計前不宜評論無效票成因 官方論壇令公眾對選舉關注大增

政制及內地事務局局長曾國衞表示，月初舉辦的立法會換屆選舉，是2021年完善選舉制度後第二次立法會選舉，認為整體效果無論在選舉安排上或結果上，都是做得非常之好，選舉過程亦暢順，宣傳效果好，市民關注度高，整體投票情況理想，形容候選人來自五湖四海、五光十色。

曾國衞今早（21日）在商台節目中表示，今屆立法會選舉地區直選、功能組別及選委界投票率都比上屆高，強調政府對投票率無硬指標，今次的確投票率是比上屆高很多，特別是功會界別投票率有所上升，由上次32%去到40%。但由於選民人數減少，總投票人數比上屆少約3萬。他指，未來會提供更多便利選民的措施，令投票率能進一步提升。

無效票或因有人「剔晒兩格」

政府今年自行牽頭舉行「愛國者同心治港」選舉論壇，曾國衞認為政府安排有個好處，是資源安排上「有利啲、全面啲」，政府花了許多時間和心思，包括在問題與環節設定上，而因應大埔火災，對活動流程亦有調整。他認為：「（論壇後）市民大眾對選舉個關注度大咗好多。我自己睇晒39場，對個個候選人情況了解都加深咗好多。」

被問到今年候選人不出席電視台論壇，是否未能做到「百花齊放」，讓公眾有更多渠道了解候選人，曾國衞指原則上同意百花齊放，其他傳媒機構若製作選舉相關節目，政府也會認同及支持，至於是否出席，各人有不同選擇與安排。

今次地區直選無效票達3.1% ，有選民投2名候選人， 另外地區直選無效票有超過4萬張，比率達3.1%。曾國衞指，無效票有不同原因，但可能成因包括有選民在一張選票投2名候選人，錯誤地「剔了兩個格仔」，當局仍在分類無效票，未完成統計前未必適合詳細評論。

至於選舉前發生宏福苑於11月底大火事件，曾國衞指，對選舉的影響是會有，但不能一概而論，有選民無心情投票，但亦有選民認為要化悲憤為力量，因此踴躍投票，希望盡快選出議員進行災後工作。

曾國衞指，現行的選制設計有很多心思，經過深思熟慮，讓不同政治光譜及專業範疇人士都能參與其中，選出有能力有擔當，來自不同專業的新一派議員，正正符合選舉的要求，符合「一國兩制」方針、又包羅愛國愛港人士，認為現時選制可以繼續進行。