河套香港園區12.22開幕 孫東：開創創科機遇新大門

河套深港科技創新合作區香港園區將於12月22日正式開園。創新科技及工業局局長孫東今（20日）在網誌表示，自去年11月《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》公布之日起，河套香港園區便進入了發展的「快車道」。一年多後的今天，見證園區即將正式營運，他感到由衷的欣慰。

全力以赴為開園作準備

孫東表示，河套香港園區開園是國家「十四五」規劃收官之年的一個重要成果。過去一年以來，特區政府團結社會各界以前所未有的高速度推進園區建設，全力以赴為園區早日開園作準備。第一期首三座大樓包括兩座濕實驗室大樓與一座人才公寓已經落成，當局亦正全速推進其餘五座大樓的建設，力爭在2027年起陸續落成，以「邊建設、邊進駐」模式加快園區發展。

明年起將園區餘下土地逐步推出市場

孫東指，為提速、提量加快園區建設，特區政府成立了「河套香港園區跨部門審批專班」，協調工程事宜及促進政府各部門和相關機構間的溝通，以「串聯」變「並聯」的新模式加快工作程序和審批流程。前段時間，當局就園區第一期發展餘下部分選定地塊展開市場意向調查，收到來自發展商、科技企業，以及其他潛在用家等共27份意見書，反映了市場對園區未來發展的興趣和期待。當局將於明年起將園區餘下的土地逐步推出市場，邀請業界與政府共同開發園區，落實「有為政府」與「高效市場」相結合的發展理念。

他續指，除「硬件」外，「軟件」建設亦非常重要。在招商引資方面，市場對河套香港園區發展反應正面，目前已經有超過60家來自本地和海內外的生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等領域的企業和機構與園區簽署租約並陸續進駐，如計及其他共用設施，兩座濕實驗室大樓的使用率已達至八成。

當局一直積極與內地相關單位緊密磋商，在符合國家相關法律及風險可控的前提下，探索突破性的政策措施，目前已就興建接駁兩地園區的跨河行人橋樑（人流），生物樣本跨境（物流）以及敏感數據跨境傳輸（數據流）制定具體執行方案。河套香港園區現在已整裝待發，即將揭開歷史性的新篇章。

創新科技及工業局局長孫東。資料圖片

營造具吸引力營商環境和機制吸投資已成當前重要挑戰

孫東提到，立法會在2021年通過撥款向港深創新及科技園公司注資約181億元，用以興建首八座大樓及支持園區公司早期營運。隨着這些前期工作逐步進入尾聲，如何確保園區餘下更大規模的開發建設能獲得足夠財政資源，已成為迫切課題。據初步估計，若按計劃完成香港園區餘下建設，發展造價至少需2,000億元，如此龐大開支，單靠政府投入難以持續，唯有借助市場力量方能成事。因此，如何在園區營造具吸引力的營商環境和機制，引導更多社會資本參與建設與發展，已成為當前的重要挑戰。

孫東認為，河套香港園區作為「特區中的特區」，擁有「一國兩制」的制度優勢和「國內境外」的獨特條件，絕對是試驗和改革的最佳地點。一方面，當局應積極探索制度與政策創新，打破條條框框，在園區引入高質量、高效能、低成本的建設力量；另一方面，亦要善用香港與國際接軌的優勢，推動及優化有利匯聚全球創科資源和人才的措施，從而提升園區的國際吸引力和發展活力。

他表示，河套香港園區與新田科技城的創科產業協同發展，將使香港「南金融、北創科」的發展格局更為清晰，亦可為河套香港園區的發展帶來新機遇。

以「十年太久、只爭朝夕」精神早日完成河套建設

孫東表示，「十五五」規劃即將開啟香港更好融入和服務國家發展大局、推動經濟高質量發展的新時代。河套合作區作為國家新質生產力的重要策源地，將會成為支撐國家現代化產業體系建設及加快高水平科技自立自強的前沿陣地，對整個粵港澳大灣區的發展添上「畫龍點睛」之筆。按河套香港園區的《發展綱要》，園區第一期將於2030年有序落成，至2035年全面發展格局形成，整體創科生態蓬勃。現時距離實現此目標還有差不多十年的時間，政府要以「十年太久、只爭朝夕」的精神，與全社會共同努力，與深圳園區協同發展，早日完成河套建設的歷史重任，將大灣區的高質量發展推向新台階。