澳門回歸26周年 金蓮花廣場舉行升旗儀式 岑浩輝：務實加快橫琴深合區建設

政情
更新時間：11:56 2025-12-20 HKT
發佈時間：11:56 2025-12-20 HKT

 

今日（12月20日）是澳門回歸紀念日。上午8時，澳門特區政府在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝特區成立26周年。儀式由澳門行政長官岑浩輝主禮，澳門中聯辦主任鄭新聰、外交部駐澳特派員公署特派員劉顯法、解放軍駐澳部隊司令員于長江、立法會主席張永春、終審法院院長宋敏莉等出席。

澳門政府率各界落實中央部署 奮發開創「一國兩制」新局面

升旗儀式後，岑浩輝在特區成立26周年慶祝酒會上致辭時表示，特區政府將團結帶領社會各界認真學習領會，堅定貫徹落實國家主席習近平的重要指示精神和中央重大決策部署，持正革新，奮發同行，不斷開創「一國兩制」事業高質量發展的新局面。

大膽闖、大膽試擔當加快實現澳琴基礎設施與規則機制聯通

岑浩輝指出，回顧澳門回歸26年的發展歷程，在中央的堅強領導與大力支持下，「一國兩制」在澳門取得巨大成就，澳門迎來發展最好時期。中央「十五五」規劃建議為澳門未來發展作出重要戰略部署，提供新機遇與政策動能。澳門將按習近平的重要指示，更積極主動對接國家發展戰略，制定並實施好特區「三五」規劃，堅持不懈聚焦經濟適度多元發展的破局攻堅，有效落實相關規劃，加大政策支持與資金投入，加快推進設立政府產業基金和引渡基金，有序推進四個重大工程項目，推動經濟適度多元取得實質性突破。

他亦強調，將務實加快橫琴深合區建設，以大膽闖、大膽試的擔當加快實現澳琴基礎設施與規則機制的聯通，並切實辦好民生實事，著力關注和保障居民就業權益，加強社會保障與社會服務。

