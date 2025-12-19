跟進九龍灣站指示牌還原 田北辰：退休前給淘大花園居民的禮物

港鐵九龍灣站B出口指示牌早前由「淘大花園」改為新近啟用的「東九文化中心」，引起附近居民不滿，向實政圓桌立法會議員田北辰投訴，如今事情有新進展，田透露今晚（19日）收車後，港鐵會重新加上「淘大花園」的指示。

田北辰上月在社交平台透露，繼何文田A出口指示牌無端變為私人住宅「朗賢峯」後，再次收到九龍灣站B出口指示牌改為「東九文化中心」的投訴。田北辰今日在社交平台分享好消息，指收到港鐵確認，會在今晚收車後重新加上「淘大花園」的指示牌，田形容這是他立法會退休前送給淘大花園居民的禮物。

田北辰又指，自己收到幫忙要求時，雖然已經宣布不參選第八屆立法會選舉，會交棒予莊豪鋒，但對事件非常上心，承諾會在任期內推動解決，因此每個星期都會「追」港鐵一次。

