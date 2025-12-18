律政司香港國際法律人才培訓學院成立一周年 林定國肯定成效讚合作成果理想

律政司司長林定國今日（18日）在社交媒體發文，指律政司香港國際法律人才培訓學院成立一周年，過去一年舉辦逾10個活動與課程，合作成果理想。學院植根香港，面向內地與國際，旨在為香港、內地及「一帶一路」沿線地區的法律專業人士提供實戰交流與培訓平台，以配合國家「十五五」規劃中涉外法治體系和能力建設的策略。

學院國際協作成果豐碩

林定國指，學院在過去一年積極拓展國際及內地合作。約半數項目與海牙國際私法會議、國際私法統一協會、聯合國國際貿易法委員會和亞太經合組織經濟委員會等知名國際組織合作。同時，約三分之一項目與內地機構協作，包括最高人民法院、司法部、外交部、國務院國有資產管理委員會、上海市高級人民法院和華東政法大學。學院亦設有專為本地法律和爭議解決業界設計的項目，為香港、內地及「一帶一路」沿線地區法律專業人士提供交流平台。

專家委員會探討未來發展

林定國續指，香港國際法律人才培訓專家委員會於12月上旬舉行第二次全體會議，專家們深入探討了學院培訓工作的優先範疇、重點領域、合作夥伴安排，以及如何提升國際影響力，期望未來課程及項目能產生更大影響。並指出，學院由2023年施政報告提出成立至今，短短兩年多時間已取得初步成果，令人鼓舞。

林定國表示，律政司將持續推動學院深化與國際及區域夥伴合作，優化課程設計，使法律專業人才更系統地對接國際規則與實務需求，同時更好地支援內地企業海外發展和爭議解決，在國家涉外法治建設中發揮重要作用。