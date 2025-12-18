梁振英：香港應主動對接「十五五」規劃 在國家大局中找準定位

國家主席習近平早前聽取行政長官李家超述職期間，囑咐香港要主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展。香港再出發大聯盟今日（18日）舉行「香港如何融入和服務國家發展大局」主題論壇。全國政協副主席、前行政長官梁振英表示，從二十大報告、中央經濟工作會議到「一帶一路」倡議、全球發展倡議等框架，均與「十五五」規劃精神相互銜接，香港需積極對接國家戰略，在融入大局中實現自身發展。

香港在多個領域均可貢獻專業優勢

梁振英表示，中央過去對港澳提出「四個更加積極主動」的新期望，包括更加積極主動助力國家全面開放；更加積極主動融入國家發展大局；更加積極主動參與國家治理實踐；更加積極主動促進國際人文交流。今次提出的「融入國家發展大局」要求，與2018年提出的方向一脈相承，並已納入「十四五」規劃建議，體現國家政策的一貫性與系統性。

香港再出發大聯盟今日舉行「香港如何融入和服務國家發展大局」主題論壇。

梁振英表示，中央今次提出的「融入國家發展大局」要求，與2018年提出的方向一脈相承。

鄭永年表示，香港在基礎科研方面具有顯著優勢，應進一步加強與內地高校及科研機構的合作。

他續說，中央多次強調香港應結合「國家所需、香港所長」，在國家整體發展中發揮獨特優勢。舉例促進服務業優質高效發展、破除全國統一大市場建設障礙、擴大服務業市場准入、高標準建設海南自由貿易港、增強國際傳播能力等。香港在這些領域均可貢獻專業優勢，展現「一國兩制」下的獨特作用。

鄭永年：香港基礎科研具優勢應加強與內地合作

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長鄭永年表示，香港在基礎科研方面具有顯著優勢，應進一步加強與內地高校及科研機構的合作，共同推動新生產力的發展。他又指，香港雖大學數量不多，但有多所高校位列全球百強，其中生物醫藥、人工智能等領域處於國際先進水平。

鄭永年表示，人工智能與生物科技被視為第四次產業革命的核心，目前全球相關領域高度集中於中美兩國。在美國，創新資源主要集中在加州至德克薩斯州的「狹長地帶」；而在中國，則聚焦於粵港澳大灣區及長三角地區。他特別提到，香港與深圳、廣州等城市形成的粵港澳大灣區科創走廊，以及以上海、杭州、蘇州為代表的長三角地區，均具備成為世界級科創中心的潛力。

他認為，香港與內地高校如中山大學、華南理工大學、香港中文大學（深圳）、香港科技大學（廣州）等應加強協同，通過共建實驗室、共享資源等方式，提升整體科研實力，形成可與美國加州系統媲美的創新體系。

記者、攝影：黃子龍

