大律師公會訪京晤港澳辦 毛樂禮：表達香港維護法治的重要性

政情
更新時間：15:40 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-18 HKT

香港大律師公會繼續最後一天訪京行程，今日( 18日 )到訪國務院港澳辦，與港澳辦八局局長楊曉山會面，會面歷時約60分鐘。大律師公會主席毛樂禮會後見記者總結行程時表示，公會主要表達了維護香港法治的重要性， 亦表達了香港司法機構獨立地運作，亦在涉外法治教育、替代爭議解決、與國際法律界的交流等多方面的法律議題，交換意見。

毛樂禮在北京表示， 這次代表團一共拜訪了8個不同的單位，了解他們的運作，及他們關心的法律議題。公會感謝各方接見及接待的單位。

香港大律師公會代表團今日（18日）拜訪國務院港澳辦。圖為公會主席毛樂禮發言。
香港大律師公會代表團今日拜訪國務院港澳辦。前排左五為港澳辦八局局長楊曉山；左四為公會主席毛樂禮；右四為公會副主席許紹鼎；左二為公會副主席薛日華；右二為公會名譽秘書及財政嚴永錚。
法律界做好「超級聯繫人」

公會主席毛樂禮表示，此行已經如實就著公會認為重要、會員及市民關心的法律議題，反映了公會意見。公會亦認為這種純法律議題的專業交流，有助香港的法律界，繼續保持香港獨特的地位及優勢，及聯通世界方面，做好超級繫人的角色，為國家的發展作出貢獻。公會昨晚( 17日 )也參觀了泡泡瑪特， 了解他們全球在不同的司法管轄區，保護知識產權的策略。 

另外， 毛樂禮見記者時表示， 公會正在內部研究中， 在大埔火災後， 涉及的法例可以怎樣完善的大方向， 包括例如打擊圍標， 是否可以考慮設立專屬的刑事罪行， 但問題複雜， 需要長時間研究。 另外， 他亦提到有關建築物及建築工程的監管，可以考慮是否需要提升「作業守則」及「指引」的法定地位，保障市民安全。

