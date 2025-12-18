政府與候任議員交流 新丁稱更認識行政立法關係 議員盼政策定案前多聽意見

政府今早（18日）與第八屆立法會候任議員舉辦交流會，歷時約1個半鐘，席間有10多名議員曾舉手提問。有現任議員坦言，政府往往來與議員簡介政策時已有定案，希望來屆可以有緊密的溝通，政府可在政策醞釀初期多與議員交流；有「新丁」認為這類型的交流會，有助他們更了解行政立法關係，明白議員的角色。

陳家珮：期望政策有定案前吸納更多意見

工聯會吳秋北形容今次會面是非常好，政府司局長可與候任議員交流，展示行政立法關係互動可更緊密，有利於新一屆議會的運作及協助，歡迎政府在今次交流中，討論如何促進行政立法關係及經濟發展。

新民黨陳家佩表示，新一屆在地區直選當選，期待政府能夠多落區接觸市民聽意見，又稱香港發展要更配合國家，將來發展步伐需要加速，未來期望政府在推行新政策前期階段，多聽議員的民意，令每個政策落實時，更加順利及有效率。

被問到是否現屆諮詢不夠早，她強調今屆政府有加強與議員的溝通，但感覺每當來做簡介時已有定案，同時前廳交流會要按主題討論，希望未來可與當局有更緊密關係，在有定案前吸納更多意見，而政府回應都是正面。

相關新聞：70候任議員出席交流會 陳國基冀保持良性高效互信合作 形成堅實伙伴關係

霍啟剛冀私下場合亦可提意見

體演文出界霍啟剛同樣希望政府可以在政策醞釀的初期，與議員多溝通及交流，又希望市民了解立法會議員不只是在會上的發言，強調制度政策是長遠的過程，希望可以一直鞏固溝通。他認為「沒有最好，只有更好」，縱然今屆政府與議員溝通在制度上有創新，但都屬於較為正式的公開場合，希望將來在其他私下場合都可提意見。

他又稱，有議員在席間提及今屆候任議員，多身兼全國人大或全國政協職務，認為議員要好好利用這個職務，可多與政府探討如何在北京兩會期間，為香港爭取更多政策。

葉傲冬：反映政府對新立法會重視

民建聯候任議員葉傲冬表示，很高興政府舉辦交流會，了解過去沒有類似安排，反映政府對於新一屆立法會的重視，而過程中司長強調未來要提升行政立法關係，很期待與政府有更緊密的合作，希望當局可定期收集議員意見作考慮，以更有效吸納民意，令施政更暢順，讓管治做得更好。

林偉江：更認識行政立法關係

工聯會勞工界候任議員林偉江表示，簡介會對「新丁」來說，可更認識行政立法關係、了解局長的想法，且可表達勞工界關注的議題及意見，包括在未來拼經濟同時如何保就業。被問到有那些事情在會上才了解到，他指明白到過往立法會議員是監督政府角色，但除此之外，亦都要做好建言獻策的作用，將市民意見帶入議會。

記者：郭詠欣

攝影：葉偉豪

相關新聞：

立法會｜「G19」重組 17人組成包括7名新丁 姚祖輝、莊家彬等加入