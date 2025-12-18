70候任議員出席交流會  陳國基冀保持良性高效互信合作 形成堅實伙伴關係

政府今早（18日）與第八屆立法會候任議員舉辦交流會，是回歸以來首次，全體90名候任議員有約70人出席，當中包括約30名「新丁」。政務司司長陳國基在開場發言時，形容立法會議員作為特區管治團隊的重要組成部分，改革方面是特區政府的伙伴，在提升治理能力當中，擔當不可或缺的角色，各司局長期望能與議員保持良性高效互信的合作，及形成互信、互助、互補的堅實伙伴關係。據了解，閉門環節中有10多名議員作出提問，陳國基更主動公開手提電話，呼籲議員有任何問題可隨時聯絡他。

陳國基發言時稱，完善選舉制度後的第七屆立法會，樹立了一個良好的典範，在行政主導原則下，立法會與政府一起聚焦發展經濟、改善民生，切實解決了各項深層次問題，充分展現了「愛國者治港」的力量及價值，故在新一屆立法會開展之前，希望藉今天的機會就未來如何促成行政立法交流及溝通，以及如何加強香港經濟發展，交流意見。

他指，香港正處於對接國家十五五規劃全面邁向「由治及興」的關鍵歷史性折點，而行政長官剛於北京述職，國家主席習近平對行政長官及特區政府堅定維護國家主權、安全發展利益，及成功舉行第8屆立法會選舉，實現了經濟穩步增長等工作，作出充分肯定，令特區政府更有底氣完成習近平提出，特區政府要主動對接國家戰略，堅持為完善行政主導，紮實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入及服務國家發展大局的指示。

強化行政立法關係提升治理效能基礎

他續稱，「十五五規劃」明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心的地位，建設國際創新科技中心，打造國際高端人才聚集高地，同時明確要求香港落實「愛國者治港」原則，提升治理效能，這些不單是中央對香港的厚望，更是要將一幅宏偉的藍圖，轉化為香港發展的成果，關鍵是能否凝聚共識、群策群力，因此強化行政立法關係非常重要，不單是提升治理效能基礎，更是為香港把握國家戰略機遇，激發自身動能，解決深層次問題的必要元素，今天正是朝這個目標主動邁出的一步。

他認為候任議員作為有熱誠、有能力的愛國者，更應該銳意進取、勇於擔當，透過高質素的參政議政，協助特區政府提升管治效能。針對改革，他指政府與議員一樣，很重視大埔宏福苑火災的跟進及善後工作，會盡快推動改革避免同類悲劇再次發生，並且會與立法會緊密合作推動制度革新，帶動社會前行，將與候任議員在行政主導及「愛國者治港」原則相適應之下，建立更緊密、更有建設性的良性互動關係。

冀議員展現更大魄力及智慧高效審議議案

他期望第8屆的立法會議員展現更大的魄力及智慧，高質高效審議議案，推動有利於提升香港競爭力，激發市場活力的政策及法案，議員作為民意代表及建設性伙伴的雙重角色，必須時常廣泛接觸市民及社會各界，深入了解他們所需所盼，並積極向政府進言，以及將界別選民的意見及建議帶入立法會，同時提出有效的解決方案，讓立法會討論過、審議過的議案，能實在惠及市民。

他亦介紹到行政長官互動交流會，是從宏觀及戰略性的高度聚焦討論，事關國家及香港整體利益的重大議題，議員可就長遠發展方向、重大政策部局提出前膽性建議，幫助特區政府更好地把握國家發展大局，使香港的政策規劃與國家戰略同頻共振。他亦介紹前廳交流會，是為了在醞釀政策初期的階段，可充分吸納不同意見，掃平審議時可能遇到的障礙，真正做到議而有決、決而有行的效率。

另外，今早只有部分局長出席，但全體副局長、常任秘書長以及政治助理都有到場。

記者：郭詠欣

攝影：葉偉豪

