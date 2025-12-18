大棋盤｜卸任議員不言退 老將續發揮「餘熱」

新人事新作風，新一屆立法會明年1月1日上任，政府今日將舉行候任議員交流會，由政務司司長陳國基作開場發言。多名資深議員即將退下火線，各人近日已開始執拾辦公室，難免要作「斷捨離」，但可以肯定的是，他們不會完全脫離公共服務。近日兩位身兼行會成員的資深議員林健鋒、陳健波都獲委以重任，加上多位退任老將，往後一段時間會以顧問或黨團等身份，繼續在政界發揮餘熱。

來屆議會七旬以上「一個不留」，當中身兼行會成員的雙料議員，有5人將離開立法會。不過林健鋒上周已獲委任為職訓局主席，明年1月1日生效，實現公職無縫交接。陳健波則身負要務，擔任宏福苑火災獨立委員會委員，需在9個月內完成報告查找災禍成因，責任重大。

林健鋒在商界打滾多年，近年積極為港招商引資，人脈廣闊；保險界陳健波議會經驗豐富，具備政治手腕，既然兩人仍有心有力，即使不做代議士，也可在其他範疇繼續貢獻力量，無謂浪費兩位政壇老手的寶貴經驗。

林健鋒向筆者指，卸任議員不代表退休，香港正面對經濟產業轉型，科研成果產品化要大幅提升，除管理人才外，也要「落手落腳」人才，其中北都發展過程中，本港要着重培訓工業發展。加上大埔火災後，建築工程監管、樓宇消防安全都是重點議題，入主職訓局後會即時審視所有建築相關課程。他相信以自身近半世紀公職經驗，可勝任新工作。

其他即將卸任的「老鬼」，例如自由黨張宇人、新民黨黎棟國等，都會繼續留在黨團，協助黨友議會工作，傳授經驗。實政圓桌莊豪鋒成功從田北辰手上接棒，預料會承接關注交通基建、房屋等政策範疇。不過田北辰本身涉獵範圍更廣，一些獨特經驗如前九鐵主席、服裝品牌老闆等，不是那麼容易「過料」給徒弟。據悉田北辰亦會繼續以顧問身份領導實政圓桌。

田北辰指，重要議題在內部討論後，會有統一立場，分別是兩人表述方式或不同，「例如某議題，我話『一定唔應該』，佢可能會話『最好唔好咁做』，但實際上是同一意思。」這要靠新人累積經驗，自行拿捏。至於全個組織只有他一人懂得的議題，他會繼續發聲。

有政黨中人表示，「換代」是任何黨派必經階段，舉例指2016年立法會有一批元老退下來，如民建聯譚耀宗、葉國謙等，他們暫時留在黨團，待新議員上軌道後才「全退」。

至於會否衍生「太上皇」問題，該人坦言相當視乎「老鬼」們如何拿捏尺度，例如大黨傳承工作做得較完整，議員退任後如非必要，也不會參與議會工作。不過一些中小型政黨，基本上是靠核心人物的「明星效應」撐起來，他們未必適應退任後的「身位」，仍然會憑藉過去的江湖地位，活躍發表意見。

有選委界議員私下說，梁君彥、廖長江、田北辰等老將，都是具領導地位或風格出眾，對新議員起榜樣作用，但來屆能壓場的人明顯少了。他擔心部分新丁上任後想盡辦法爭曝光、「博出位」，但有時可能未做足功課、搞錯程序，預料首半年仍是「適應期」，少不免有甩轆，期望留任的資深議員努力提場。

聶風

