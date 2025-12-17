Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大律師公會訪京與基本法委主任沈春耀會面 沈春耀： 一國兩制下的普通法是香港優勢

政情
更新時間：15:28 2025-12-17 HKT
發佈時間：15:28 2025-12-17 HKT

香港大律師公會繼續訪京行程，今早（17日）第二天，與全國人大常委會基本法委員會主任、全國人大常委會法工委主任沈春耀會面，談及多個法律議題。毛樂禮下午在北京見記者時表示， 沈春耀指香港的優勢在於一國兩制下實行的普通法， 希望大律師在仲裁、 涉外法治建設及法治憲法教育方面，繼續發揮及貢獻更多。 

沈春耀： 關心大埔火災 相信特區政府會妥善處理

大律師公會主席、資深大律師毛樂禮在會後表示， 早上沈春耀和公會代表見面大約80分鐘， 沈春耀表示，關心大埔的火災，相信特區政府會妥善處理好。毛樂禮在會上感謝中央領導的關心及支持。公會表達在火災後，部份災民可能需要法律服務的支援，公會的法律義助計劃，會全力協助市民。公會就大埔火災善後工作和法律改革， 有需要時會協助。 

全國人大常委會基本法委員會主任、全國人大常委會法工委主任沈春耀（前排左六） 與香港大律師公會十多人代表團會面， 包括主席毛樂禮（前排左五）、副主席許紹鼎（前排左三）、副主席薛日華（前排右三）；名譽秘書及財政嚴永錚（前排左二）。
毛樂禮： 香港繼續實行普通法是最適合香港

毛樂禮表示， 他向沈春耀表達了在一國兩制下，《基本法》是香港特區繼續實行普通法制度的基礎。維持香港實行普通法制度、司法機構獨立地運作，是最適合的安排。公會亦表達了大律師行業，如何透過法律專業，協助香港保持優勢。

毛樂禮被記者問及黎智英案時， 他表示公會昨天已經發表聲明。 他重申，香港法院獨立運作，不考慮政治因素。 

公會代表團下午到訪國務院國資委

公會代表團下午會到訪國務院國有資產監督管理委員會，就國有企業走出去交流法律意見，以及參觀泡泡瑪特，了解內地科創和文創發展。代表團星期四( 18日 )會到訪港澳辦，其後結束行程返港。

