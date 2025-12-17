國際統一私法協會亞太地區聯絡辦公室明年將落戶 進一步鞏固香港國際法律樞紐領導地位

律政司司長林定國表示，經過團隊不懈努力，國際統一私法協會（UNIDROIT）將於2026年在香港設立亞太地區聯絡辦公室。這將是UNIDROIT成立百年以來，首個於羅馬總部以外設立的海外及區域性辦事處，預計明年下半年正式進駐香港法律樞紐並啟用，作為UNIDROIT百年華誕慶典的重要環節之一。

林定國在社交平台表示，在中央政府特別是商務部的大力支持下，律政司向UNIDROIT秘書處提出了設立辦公室的建議。今年5月，該建議獲得理事會支持，並於12月11日舉行的第85屆大會上正式通過相關決議。

體現國際社會對香港特區法律體系持續信任

他指，辦公室落戶香港，充分體現國際社會對香港特區法律體系的持續信任，有助國際組織與合作伙伴建立緊密合作，進一步鞏固香港作為國際法律樞紐的領導地位。目前，香港法律樞紐已設有海牙國際私法會議（HCCH）亞太區域辦事處，以及律政司與聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）的合作項目辦公室。作為UNIDROIT在亞太地區的實體據點，新辦公室將更有效地支援該組織的區域工作，同時促進「國際私法三姊妹」，即UNIDROIT、HCCH及UNCITRAL在香港法律樞紐內的協調與協同效應。

UNIDROIT是總部位於羅馬的獨立政府間組織，現擁有來自五大洲的65個成員國。該組織致力於研究各國及國家集團間私法（特別側重商法領域）的現代化、協調與統一需求及方法，並通過制定統一法律文獻、原則和規則來實現這些目標。

中國自1986年起成為UNIDROIT成員國。香港特區作為中國代表團的組成部分，長期積極參與相關工作及交流活動。辦公室的成立將進一步深化律政司與UNIDROIT之間的緊密合作關係。