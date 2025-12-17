財政預算案2026︱公眾諮詢今日展開 陳茂波歡迎市民踴躍發表意見（附連結及電郵）

政府就新一份2026/27年度《財政預算案》，今日（17日）起展開公眾諮詢。財政司司長陳茂波歡迎市民踴躍發表意見。

陳茂波表示，今年香港儘管面對重重的外圍挑戰，但經濟仍然展現出較大的韌性，總體穩中有進。特區政府鞏固提升香港的國際金融中心地位和競爭力，以及全方位推動經濟及創科發展的政策，成果漸現，亦為香港的進一步發展增添有利條件。

他指，明年是國家「十五五」規劃開局之年，香港如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用、加速優化產業結構，更好融入和服務國家發展大局；同時創造更多優質的就業職位，讓經濟增長和多元化的成果更好惠及市民，將是新一年度《財政預算案》的重要課題。

陳茂波稱，在擬備新一份《財政預算案》的過程中，希望多聽意見，與大家多傾、多講，凝聚力量，攜手共建更有活力、更美好的香港，歡迎市民踴躍發表意見。

同時政府上載一段影片，片中陳茂波手持相機遊走各大街小巷及遊樂場，與市民同樂、打籃球。陳茂波表示，要進動香港更蓬勃發展、促進科技更好服務市民，強調希望多聽意見，與大家多傾多講，凝聚力量，攜手共建更有活力的香港，2026/27年度《財政預算案》已展開公眾諮詢，市民可以不同方式提出意見，包括登入專設網站、利用電郵：[email protected]、電話2810 3768、傳真2147 5770或郵寄政府總部財政預算案諮詢工作組等。