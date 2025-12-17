李家超述職｜中央肯定特區政府工作 公務員事務局：公僕團隊以民為本做實事 維護香港長期繁榮穩定

國家主席習近平昨日（16日）下午接見在京述職的行政長官李家超。習近平表示，中央充分肯定行政長官和特區政府的工作，特區政府要主動對接國家「十五五」規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。公務員事務局局長楊何蓓茵今（17日）在社交平台表示，衷心感謝中央對特區政府工作的肯定，及對香港一如既往的支持和勉勵。她與公務員團隊會繼續盡忠竭誠，凡事以民為本，積極為市民做實事，為香港長期繁榮穩定貢獻重要力量。

公務員團隊需擁大局觀

楊何蓓茵提到，明年是國家「十五五」規劃的開局之年，在推動和實現這個重要藍圖的工作上，公務員團隊作為特區政府治理體系的重要組成部分，需要有一個發展的大局觀，充分發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，在各自工作崗位上積極作為，主動對接國家發展戰略，進一步推動粵港澳大灣區的高質量建設；另一方面要持續鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心的地位，發揮超級聯繫人、超級增值人的角色，從中獲得更大的發展動力，及更廣闊的發展空間。

行政長官李家超（左）昨日（16日）在北京向國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。政府新聞處圖片

結合創新思維 持之以恆推動和深化各方面工作

楊何蓓茵認為，當局也要結合創新思維，持之以恆推動和深化各方面工作，在機制上推動革新，在做法上力求創新創造，以提升工作成效和效率，將機遇化為發展成果，將當前挑戰化為乘勢而上的發展動能。她深信，只要特區政府、新一屆立法會和各界團結做實事，切實推進經濟高質量發展，香港必能實現由「更好融入」到「更好融入和服務」國家發展大局、由「保持」到「促進」香港長期繁榮穩定的重要躍升，不負中央的期望。

