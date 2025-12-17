大棋盤︱領導人提由治及興「新步伐」 對接國策成重點

國家主席習近平昨接見訪京述職的特首李家超，聽取香港當前形勢和特區政府工作匯報。他稱讚李家超帶領特區政府勇於擔當、積極進取，實現經濟穩步增長，形容「香港由治及興邁出新步伐」，中央充分肯定其工作。「由亂到治，由治及興」8字，近年成為官場政界，以至普羅大眾常用的政治用語，前者因應《香港國安法》推行已經實現，後者仍在加速推進當中。

李家超上京前夕，本港經歷多項重大事件，其中大埔宏福苑火災後，政府立即啟動救災善後，上周成立獨立委員會檢視問題；立法會選舉如期舉行，社會氣氛受影響下，投票率超越上屆，推動災後改革亦成為新議會「必答題」；廣受中外媒體關注的黎智英案判決，黎三項國安罪名全部成立。三件事獨立分拆開來看，皆屬大事件，政圈自然關注領導人如何評價特區工作。

由治及興「新步伐」一說首次提及

多年來，領導人接見前來述職的特首，必會充分肯定在任特首和特區政府工作，關鍵是在「充分肯定」以外，領導人還說了甚麼。去年，習近平讚揚李家超擔當作為、務實進取，歷史性完成《基本法》第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不但提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。2023年，習近平讚賞李家超帶領特區政府敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成換屆選舉；推動香港走出疫情，迎來整體性復甦，保持香港的獨特地位和優勢。

對於火災善後工作，習主席並沒有「督促」、「要求」等公開評價，而是再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們家屬和受災同胞表示慰問，用語溫和關切，一定程度顯示中央放心讓特區政府落手處理災後重建與善後。

今年習近平形容香港由治及興邁出「新步伐」，又提醒要主動對接「十五五」規劃，推動香港更好發展。翻查過去兩年特首述職，未見當時習近平有此表述，顯示中央對香港由治及興進展或已有新的理解。有建制中人指，「由治及興」去到哪個階段，不同人有不同看法，但安全是發展的前提，沒有穩定的社會環境，便難以集中精力推動經濟復甦、改善民生，近年香港國際排名節節上升，金融市場暢旺，反映「興」的動能不斷增加，但仍須再提速推進。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，站在中央角度，不可能公開對救災工作有任何可能帶負面意味的評價，以免有隻言片語，被人曲解成「中央不滿特區政府表現」，主席的說法主要作用是表達對受災民眾的關懷，以及支持特區政府往後一系列改革。他說改革觸及不少既得利益，難度不低，中央必定期望特區政府事不避難，從根源改革，提升樓宇及消防安全，防止悲劇再現。

至於由治及興「新步伐」一說，劉兆佳則認為不宜過度解讀，皆因特區政府過去一段時間也做了大量工作並取得部分成果，包括金融發展、提出行政體系改革等，工作仍在進行中，中央當然期望工作持續進行，不能自滿。

他提醒，習近平講話後段用了不少篇幅講述主動對接「十五五」的期許，事實上國家對香港各大中心的建設，要求已說得越來越具體，特區政府有責任從體制層面，提出如何對接這個戰略，並化為具體政策讓全社會知曉，例如如何更有效調動全社會資源推動發展等。

