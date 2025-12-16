全運會及殘特奧會圓滿結束 羅淑佩發布私相簿 見證運動員風采｜Kelly Online

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全運會及殘特奧會圓滿結束 羅淑佩發布私相簿 見證運動員風采

政情
更新時間：11:24 2025-12-16
發佈時間：11:24 2025-12-16

第十五屆全國運動會由11月9日至21日舉行，而殘特奧會則在12月8日至12月15日舉行，兩項大型運會賽事均已圓滿結束。在全運會中，香港取得9金2銀8銅，總計19面獎牌 ，在殘特奧會中香港奪得51金49銀40銅共140面獎牌，均創下歷史性佳績。文體旅局局長羅淑佩在社交平台發布私相簿 ，見證運動員的風采。

羅淑佩在私相簿中，發布由多張相片拼貼而成的相片，當中除見到香港運動員在全運會或殘特奧會中比賽時專心投入的相片，當中見到他們對比賽的熱情，亦有他們頒發獎牌時的高光時刻；除此之外，亦見到羅淑佩為運動員頒獎、激情投入比賽的時刻，另外亦見到全運會吉祥物「喜洋洋」和 「樂融融」，亦有她點燃聖火時的情景。
 

