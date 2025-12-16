Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱啟德首辦跨年演唱會 通關時間可延長？

更新時間：08:51 2025-12-16 HKT
發佈時間：08:51 2025-12-16 HKT

大埔火災後社會氣氛沉重，多項盛事及喜慶活動取消，但自從上周開始，政治風向已有變化，呼籲逐步「復常」的聲音增加，加上聖誕佳節將至，旅遊業界亦希望趁黃金檔期多做生意。旅發局設於中環的「冬日小鎮」近日已重開，但除夕煙花匯演預料會取消，據悉，由政務司司長主持的節慶安排跨部門工作小組，較大機會明日開會正式拍板有關安排，並交代延長元旦過關時間。

行會成員、精神健康諮詢委員會主席林正財上周公開表示，社會總要復常，節慶活動應繼續舉行；同日旅發局聖誕主題活動重開，旅遊事務署亦恢復上演「幻彩詠香江」，社會風向已傾向繼續進行節日喜慶活動，但大原則是保持尊重，避免太高調。

政界：除夕夜延長通關已成慣例 不應隨意改動

除夕煙花向來是倒數活動重頭戲，由於時間延伸到元旦日凌晨，加上不少內地旅客現時傾向即日來回，2024年元旦日凌晨曾出現大批旅客滯留的景象。政府其後每次節日長假期前夕都會召開跨部門會議，其中去年工作小組在12月中開會，公布深圳灣口岸於除夕當晚通宵服務、羅湖口岸清關服務延長至凌晨2時。

在今年，即使倒數煙花匯演料取消，但其他倒數活動會如常，加上內地歌手周深當晚在啟德主場館舉行跨年演唱會，因此對深宵跨境交通，也形成一定潛在需求。有官場中人指，除夕過關時間延長多久，需視乎煙花活動是否如常舉行，才最後拍板；目前有多個關口其實已通宵運作，例如港珠澳大橋。

周深被譽為「國寶級歌手」，今次是他首次來香港開演唱會，也是啟德首次舉行跨年演唱會，除夕夜當晚9時開騷，至凌晨12時半，但觀眾最多約4萬人，即使全部要過關返回內地，亦未必需要通宵疏導。官場中人指，現時一般在啟德觀賞演唱會的觀眾，若在晚上10時45分才散場離開，基本上已難趕及東鐵的尾班車，因此旅客多是乘坐跨境巴，經港珠澳大橋返回內地，故今次跨年演唱會對延長過關時間，未必有決定性影響，相信羅湖口岸去到凌晨兩點或兩點半左右便已足夠。

另一知情者指，政府自兩年前啟動節日安排工作後，與內地當局已「夾慣夾熟」，早於上星期節慶活動未公布恢復前，已與深圳方面有溝通，只待政府審視社會氣氛後，即可公布通關安排。

候任飲食界立法會議員梁進表示，大埔火災發生後，市民消費意欲明顯下降，12月酒席、晚餐聚會等不少預約都改期或改形式，今個星期情況才稍有改善。他理解到重啟燈飾等節日氣氛裝飾後，政府需時觀察社會反應，但提醒對飲食業界而言，實際上傳統旺季月份不多，12月檔期非常重要，又指社會需要走出傷痛，在冬至、除夕之際與家人團聚十分重要。

實政圓桌議員田北辰認為，除夕夜延長通關安排近年已成慣例，若只是一年不舉行煙花匯演，不應隨意改動。他指香港是國際城市，聖誕、除夕節日氣氛是吸引內地遊客要素之一，即使無煙花仍有許多其他吸引的除夕活動，繼續保留便利過關安排，有助提升旅客體驗。

聶風

