大棋盤︱立會板塊大整合 中小政黨招兵買馬有難度 政圈：良禽擇木而棲

立法會大換血，不同政黨、議會聯盟勢力重新整合，加強合作及影響力，其中非政黨板塊「G19」與「C15+」各有一半成員退任，要重組及物色新成員加入，選委界6名議員也成立新平台「F6」。隨着選舉已過一星期，「組班」工作已進行得七七八八。政黨方面，今屆正值新老交替「動盪期」，要招兵買馬有一定難度。

民建聯來屆議席增至20個，蟬聯第一大黨；由功能界別及選委界議員組成的「G19」，本來有18名議員，但多名老將退下火線，今屆只剩10人連任，近日已開始招攬新人加入，召集人料由霍啟剛擔任，目前至少已組織17人。

G19、C15+已各自埋位 繼續吸納新成員

「C15+」今屆8人成功連任，包括召集人陳紹雄，近日核心成員多番接觸「單頭」議員。陳紹雄指目前已組織14人「合組名單」，作編配辦公室、會議廳座位及「競投」事務委員會名額合作之用，其中直選「票后」方國珊亦以此形式暫時「加盟」，其他人選暫不透露。他指「C15+」定位清晰，較多教育創科或地區背景，着重「落地」民生政策。

今次改選，教聯會是贏家之一，劉智鵬、黃錦良、伍煥杰3人在選委界入局，加上鄧飛成功轉跑道，勢力大躍進。鄧飛本身是「C15+」成員，他說傾向4人一起在「C15+」合作，因較為自由，可各取所需。「C15+」亦接觸功能界別新丁了解意向，據悉包括建測規園界劉文君、會計界吳錦華等。

此外，6名在選委界連任的議員正發起新平台「F6」，包括管浩鳴、陳凱欣、吳傑莊、李鎮強、李浩然及林振昇，他們在選舉期間建立群組，互通資訊，當選後決定繼續合作，「F」乃Friendship之意。這個組合頗為特別，例如李鎮強是自由黨副主席、林振昇是勞聯主席，吳傑莊、李浩然分別是「C15+」和「G19」成員，板塊之間「大兜亂」，身份可能有重疊。

管浩鳴解釋，「F6」來自社福、醫療、中資、商界及勞工等界別，組成破格，各範疇亦環環相扣，合組平台對推動倡議、約見官員以至研究資源共享皆有幫助，「好過單打獨鬥單單清」。他強調平台並非聯盟，不會綑綁投票，與議員抽籤加入委員會亦無關。林振昇則指，勞聯不抗拒任何合作，平台只是集合6位相熟議員交流，某些議題立場可不同。

政黨「收購」有難度 政圈人士妙論：狼隊點樣買人？

相對議會板塊，加入政黨涉及黨紀、統一立場、綑綁投票等，較為複雜。本屆議會僅經民聯有「收購」成功經驗，先後獲陳祖恒、龍漢標加盟，由上任後的7席增至9席。

對於中小型政黨來說，要在任期內「收購」議員加盟並非易事。新民黨來屆議席6變3，有議員分析，該黨有核心人物退任，未來對施政影響力實屬未知數，站在「單頭」議員立場都要「睇定啲」，不敢輕言加入。有本身是球迷的政圈人士以英超作喻，指榜尾球隊狼隊來屆很大機會降班，若他們想收購球員補強，對方必會判斷該隊前景，以免「搭沉船」，形容是「良禽擇木而棲」。

至於最受關注的旅遊界江旻憓，據傳無論是「G19」、「C15+」抑或「F6」，都未必有「膽量」邀請她加入，雖然「C15+」內部曾有人提議，但暫未有實際行動。有資深議員說，江旻憓其實容易相處，大家最擔心是其經驗不足，若要幕後班底貼身服侍一段時間，合作起來或與其他同僚格格不入。

聶風