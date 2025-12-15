立法會「爭櫈仔」政黨板塊幾近選定 只餘山旮旯位置 新丁或需插針式揀位

新一屆立法會「爭櫈仔」前哨戰開打，除了要「搶人才」外，揀辦公室房間及議會座位亦是一番龍爭虎鬥。據了解，立法會揀房間及座位將於本周四截止，各政黨及協調板塊已大致選定，只餘一些「山旮旯」位置，無加入名單的「新丁」議員可能要「插針式」揀位。而從座位分配上，今屆政治板塊已大致形成。

立法會會議廳坐位分配，佔40席、被視為「國家隊」的選委界議員，預料將繼續坐在主席的左邊至中間，展示「隊型」；主席正前方將以功能界別為主；主席的右方集中是地區直選議員。

第八屆立法會任期將於2026年1月1日展開。

新一屆立法會會議廳座位表。星島製圖

經民聯最前方 工聯會坐後排

據了解，工聯會7人將繼續坐在主席右邊第6行較後的位置，他們前3行、共15個位繼續是民建聯；最前方5個位亦繼續是經民聯。主席正前方，據悉最後3行、19個位置將是「G19」的陣地，即是他們預計今屆人數相若；他們前排5個位，「C15+」已留3個位，新民黨則於該行留2個位，再加上前一行原屬新民黨的3個位，換言之新民黨有機會擴充；前兩行自由黨留4個位、經民聯留2個位。

至於主席左邊，據了解，經民聯梁美芬有機會留座同一位置，她身旁及後面兩行、共8個位，會歸「C15+」所有；再後一行的5個位，將繼續維持民建聯所有；最後兩行、10個位未定，不過可留意選委界成功連任的吳傑莊、管浩鳴、何君堯、陳凱欣、李浩然，原來座位在該處，相信眾人會維持原狀。

初步分配看來，獨立無黨派議員可選的位置有限，主要集中在大後方，而「C15+」合共留了14個位，看來各政治板塊人數有望維持原狀。

新一屆立法會的議會座位備受矚目。圖為議員參加立法會事務簡介會。

事務委員會成下一戰場

會議室方面，座位不用按界別分配，主要以政黨、政治板塊選擇，相對簡單。據了解，在主席位左方，最後3行、16個位置預留於「G19」；左邊斜上方最後一行，原來屬於新民黨的位置，該黨繼續保留；主席正前方，民建聯預留最後21個位置，未知是否為友好獨立議員揀位；經民聯及自由黨則於第2、第3行，共12個位；最前排繼續是工聯會。至於主席右邊，最前排是工聯會，後一行是勞聯。因此「C15+」將要打散來坐。

隨着大主席、內會主席、財會主席人選初定，辦公室及座位揀定，立法會下一個戰場將是各事務委員會及小組成員組成，以及正、副主席之爭。根據《議事規則》，每個事務委員會的上限為20人，立法會秘書處會按每張協調名單人數，分配相應委員會席位數量，平均每6人可派1人加入，即是名單中有18人即可派3人加入委員會，如此類推。

至於正副主席，按上屆做法第一年或會以舊帶新的方式，主席以舊人為主。

記者：郭詠欣