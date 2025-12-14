立法會選舉｜陳克勤：民建聯「清者自清」 無效票增料因蓋得不好、蓋錯兩個印

第8屆立法會選舉結果塵埃落定，民建聯維持立法會最大黨地位。該黨主席陳克勤在電視節目《講清講楚》中表示，就大埔宏福苑火災事件，民建聯「清者自清」，過程中並未涉及任何法律問題，相信政府獨立委員會調查後便能水落石出。他透露，不少受災居民主動聯繫民建聯區議員黃碧嬌以尋求協助。

陳克勤強調民建聯「清者自清」

是次換屆選舉中，民建聯得票有明顯跌幅。陳克勤表示，民建聯在選戰過程中遭受不少網上抹黑與失實報道，對選情造成一定影響，特別是在其出戰的新界東北選區。他稱待行政長官所委任的獨員會完成調查後，真相自然水落石出，強調民建聯「清者自清」，過程中並無涉及法律問題。

被問及事件會否帶來持續負面影響，陳克勤表示，市民的支持主要建基於該黨政綱與地區服務，將持續做好地區工作，尤其是宏福苑災後重建事宜。陳克勤亦引述選舉數據指，即使在相關輿論壓力下，他於涉事區域的三個票站中得票仍然位於首位，反映選民對該黨工作的認同與期望。

「清者自清」含黃碧嬌？ 陳克勤：目前相信並無問題

民建聯區議員黃碧嬌早前捲入輿論風波，皆因其曾擔任宏福苑前法團顧問，被認為有份推動該次大維修。被問及民建聯「清者自清」是否包含黃碧嬌在内，陳克勤回應指，政府調查完成後必將公開結果，而他目前相信民建聯並無問題。他重申若任何人涉違法違規，將絕不寬恕，嚴肅處理。

陳克勤又指，民建聯議員操守一向由紀律委員會監督，而黃碧嬌此前已向公眾澄清，故他認為事件無需再作跟進與討論。但他透露，在接觸的近千戶受影響居民中，不少是主動聯絡黃碧嬌，再由她轉介個案予團隊共同處理。

陳克勤：蓋印問題令無效票增加

是次立法會選舉投票率雖有上升，但投票人數有所下降，陳克勤肯定政府「出盡九牛二虎之力」，推出包括設置特別票站、鼓勵公務員投票等措施，認為相關努力值得肯定。至於投票率未如理想，他指部分原因與大埔火災事故影響社會氣氛有關，尤其在新界東北選區投票率明顯偏低。火災後各政團及政府暫停競選工程約一周，亦影響選民投票意欲。

關於無效票數量達到4萬多張、較過往多的情況，陳克勤表示過往選舉無效票比例一般介乎2%至3%，本次比例與之相若，未見特殊異常。但他亦提到，部分選民在蓋印時可能出現技術問題，例如印墨不清、蓋歪或一張票誤蓋了兩個印章，「令到無效票多咗」。他建議政府應加強宣傳正確投票方法，以減少相關無效票。