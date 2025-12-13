宏福苑五級火｜獨立委員會9個月完成報告 陳曼琪：履行議員職責 監察政府徹查真相

大埔宏福苑火災發生至今逾兩周，特首李家超昨日（12日）公布獨立委員會的主席及成員名單、職權範圍和權力等，委員會將審視火災成因和相關維修工程是否存在違法行為等問題，並指明要在9個月內完成報告。成功連任的選委界議員陳曼琪今日（13日）在社交平台表示，全力支持行政長官的決定，尤其認同委員會於9個月內完成全面調查報告，並具備「備用權力」，可按需要依據《調查委員會條例》轉為法定調查委員會。政府亦已承諾全面配合調查工作。

陳曼琪以專業法律知識推動政府工作

陳曼琪指出，這次獨立委員會的全面調查，連同警方及廉署的刑事調查，體現了特事特辦、從速從嚴的原則，有助徹底查明火災真相、嚴肅跟進問責，並向社會全面公開。她作為立法會議員及法律界一員，定必切實履行監察責任，以專業法律知識推動政府全面公開調查結果；嚴肅跟進善後、重建及支援工作；依法追究責任；推動制度及法律改革。

陳曼琪將全力支持政府依法施政，謹守監察角色，確保這次悲劇轉化為改革的契機，保障市民安全，維護公眾利益。