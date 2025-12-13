商經局前局長蘇錦樑因病離世 享年67歲

據了解，民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。

蘇錦樑於回歸後從加拿大返回香港，加入民建聯，在黨內曾擔任青年民建聯首席總監，又曾有地區議會及委員會工作經驗。到2008年特區政府擴大問責制，引入副局長及政治助理，蘇錦樑成為首批加入政府的副局長，其後因時任局長劉吳惠蘭因病辭職，蘇錦樑於2011年起「坐正」出任局長至2017年。

他離任時曾接受訪問稱任內通過及實施「競爭法」是最滿意之作，其次是修訂《商品說明條例》，進一步保障消費者，並積極推動知識產權貿易發展及跨行業協作。而他任內最失望，是俗稱「網絡23條」的《版權修訂條例草案》胎死腹中。

此外蘇錦樑任內發生都發生多宗惹火事件，包括他於2008年獲委任為副局長，即被揭發擁有加拿大國籍，更一度以私隱為由拒絕回應，又指若放棄加拿大國籍，將喪失在當地任職執業律師的資格。直至他正式上任前，他才宣布已放棄加國國籍。

蘇加入政府後最多人稱呼的花名是「卡片蘇」，因為他出任副局長一年後為外傭辦理續期手續時，曾以副局長「卡片」代替入息證明，竟獲入境處酌情處理，事件被揭發後，他遭外界質疑濫用職權，「卡片蘇」亦成為其政治生涯一大烙印。

到2011年剛升任局長的蘇錦樑，被揭發位於麥當勞道康樂大廈的寓所涉嫌僭建，共涉七項問題，最終他回應已聘請專業人士跟進，並向屋宇署提出補救方案且獲接納，及後更完成還原工程。

而到2013年，蘇錦樑宣布行政會議否決香港電視網絡的免費電視牌照申請，他在記者會上連續說了九次「循序漸進」，又稱「一籃子因素」是港視失敗的原因，後者更成功製造「一男子」這個政治議題常用詞彙。之後有320名港視員工被解僱，蘇見記者時一度哽咽，被網民批評「做戲」、「貓哭老鼠」。

在2014年有自由行小童在旺角當街便溺引起社會討論，蘇錦樑認為港人應該以和為貴、多多包容，及後有10名網民響應到蘇住宅外便溺的號召，手持糞便公仔示威，以諷刺其「包容論」。

