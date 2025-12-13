Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會 | 大主席「班長」或破例一人同任 陳振英被看高一線掌大權

政情
更新時間：11:32 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:32 2025-12-13 HKT

立法會秘書處一連兩日為新一屆議員開簡介會，並計劃於月底就宣誓作採排，亦已預留明年1月1日及2日可能進行宣誓，屆時將選舉主席。一直盛傳全國人大常委、現任內會主席、民建聯李慧琼，被看高一線可出任大主席，消息指，現任財會主席、金融界陳振英近月更被看好，且有傳他或將打破慣例，一人兼任議員總協調人「班長」一職。同時立法會各板塊亦正積極「搶人才」，據說部分新人未熟規矩，差點被「氹」入黨，令多名資深議員笑言要向「新丁」宣傳提防騙子。

若民建聯戴多頂帽 或令人感覺議會被壟斷

第七屆立法會多名「老將」宣布不連任，大主席、內會主席、財會主席等重要位置，以及「班長」一職該如何布局，確令眾人頭痛，皆因有資歷的議員很大部分來自民建聯。多名資深議員都認為，民建聯不能同戴多頂帽，否則對其他政黨不公平，且令人感覺議會被壟斷，但沒有經驗的議員又怕會出亂子。


單就大主席一職，多名資深議員承認屆尾時李慧琼早早跑出，但之後大埔火災民建聯陷輿論風眼、民情洶湧，倘若民建聯代表率領立法會，社會批判聲音難以預料，相信主席一職早已暗地易帥。亦有分析稱，周二（9日）全體新舊議員見傳媒時，陳振英有份發言，可見端倪。

沒有泛民主席、「班長」或一人兼顧

而「班長」是否又可讓民建聯接棒呢？有議員分析，過往大主席與「班長」要分工，皆因有泛民，不能由議會大主席領軍建制派，但現在已沒有泛民，大主席行政上負責協調，在政治上都可以，故要各板塊勢力均衡情況下，由大主席擔任「班長」亦無可厚非。

料李慧琼續任內會主席 吳永嘉任副手

內會主席一職極大可能繼續由李慧琼出任，而按上屆經驗，李有時要到北京開會缺席會議，內會副主席多了機會要在大會會議上「頂班」，故誰壓得了場是另一個考驗。據了解，目前「兩朝元老」經民聯吳永嘉呼聲最高；財會主席則很有機會落到自由黨邵家輝手上，吳、邵二人與陳振英都是2016年首次投身立法會。

「新丁」疑被騙要入黨 獲資深議員提點可倖免

另外，新一屆立法會「爭櫈仔」前哨戰早已開打，各板塊都積極籌組聯合名單，以更好地揀座位、房間及委員會名額，但這些名單從來都不是政治板塊，謹屬技術性協調，即是名單人數越多，在選擇位置時有更大話語權。據了解，有議員向「新丁」聲稱，不加入名單就入不到委員會，令他們誤以為必須「入黨」，有人差點加入政黨，後來獲資深議員提醒才可倖免。

各政治板塊積極搶人才 料有「新丁」堅持獨立

除了政黨外，上屆政治板塊「G19」只餘10人，據了解，目前已找到6名「新丁」確認加入，其餘人仍在商討中，而體演文出界霍啟剛將出任新召集人；「C15+」餘下7人，由於教聯會需綑綁在一起，因此候任議員伍煥杰及黃錦良勢必加入。據悉，有「新丁」仍希望保持獨立，很有機會不加入任何板塊，但有資深議員認為，欠缺舊人支援，他們難開展工作，要看開局半年後才可確認最終布局。

記者：郭詠欣

