宏福苑五級火｜盧偉國：火災反映制度不足 政府責無旁貸 張宇人：獨立委員會工作較快及全面

政情
更新時間：11:41 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:41 2025-12-13 HKT

針對日前引發社會廣泛關注的宏福苑奪命火災，行政長官已委任陸啟康法官擔任獨立委員會主席，並由立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權擔任委員展開調查。工程界立法會議員盧偉國認為，由法官領導的三人小組非常適合，因為公眾對香港司法界的獨立性與公信力抱有高度信任，有關的模式及方向都非常值得支持。

盧偉國：火災成因政府難辭其咎

他讚揚政府各部門在火災後行動迅速。當局不僅處理單一地盤，更即時檢視全港存在類似風險的地盤，並勒令拆除作為火勢迅速蔓延主因的易燃防火布，行動果斷。但他認為火災的成因和現時制度的不足，政府是責無旁貸，業界亦要深刻反省。

不認同建造業「爛」 火災暴露「老鼠屎」及制度漏洞

對於外界質疑建造業界是否存在普遍的違規或貪腐問題，盧偉國認為對業界出現違法違規的壞份子，感到非常憤怒和痛心，但並不同意整個建造業已經「爛了」或存有貪腐文化。他強調，業界過去數十年對香港的貢獻巨大，從房屋、基建到防污、防洪，市民今日享有的成果，有賴工程界的努力，若「一竹篙打一船人」不是一個公允的評價。他認為，宏福苑事件暴露了業界的「老鼠屎」，亦顯示了現行大型樓宇維修制度存在漏洞，讓不法分子有機可乘。他指出，業主立案法團在專業知識不足的情況下，難以有效監督維修工程，但如何填補私人產業自主權出現的漏洞，政府須深刻反思，他期望由法官領導的獨立調查能為此提供實質建議。

多部門同步行動提升效率 獨立委員會較快及全面

飲食界立法會議員張宇人表示，很多人仍圍繞過去發生事故時，較常成立獨立調查委員會，但法定的調查委員會往往耗時甚久，可能「39個月都未搞掂」。過去成立獨立調查委員會，是擔憂關鍵證人或文件不出現，但現時除了獨立委員會，廉政公署、重案組、警方等多個部門已迅速同步展開行動，相信獨立委員會工作，會較快完成和更全面。

議員就任後即可啟動辯論

至於新一屆立法會的任期下月正式開始，張宇人相信政府正草擬計劃修訂的法例，候任議員就任後便可馬上就修例動議辯論；立法會亦可迅速批出撥款，不同委員會也可以在1月立刻投入草案審訂工作。而新任議員當選屬於傳承，認為他們對議會已有一定了解，完全不擔心新人會「埋不到位」。

