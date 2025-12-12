大棋盤即時點評︱揉合權力和效率優勢審視火災 政壇：反映特首決心問責改革

據了解，行政長官一直深思委員會的運作，他在上星期二行政會議見記者前，表示會設立「獨立委員會」審視，字眼上其實有玄機。「獨立委員會」在字眼上，既非處理南丫海難所採用的「獨立調查委員會」，也非處理大埔巴士車禍的「獨立檢討委員會」。有政府中人認為，外界一度認定審視火災的「獨立委員會」必然欠缺法定權力，其實並不準確，特首這樣的表述，是不想在初步階段排除兩種委員會的運作模式，待徵詢法律意見，以及與「獨立委員會」主席討論後，再明確和細化具體做法。

行政長官今天公布委員會的運作模式，也為坊間的疑問提供了答案，就是「獨立委員會」可全權決定審視方式；如果遇到任何一方拒絕出席研訊或提交資料，「獨立委員會」主席就可向行政長官建議，讓「獨立委員會」就指定議題或環節，成為法定調查委員會，那就可以行使法定權力，獲取所需資料和事實。

相關新聞：宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會

因事制宜 揉合兩種委員會優勢

行政長官不時以「工具箱」形容政府不同的政策工具。政府中人也以「工具箱」作比喻，「獨立委員會」就像「工具箱」內的螺絲批，可以快速扭開木箱的螺絲，查找真相；但當遇上障礙（有人拒絕出席聆訊），例如木箱有釘子，就要用上拔釘鎚（法定調查委員會的權力）。如果眼見木箱有很多螺絲要鬆開，卻堅持用拔釘鎚，只會費時失事。

資深大律師湯家驊日前也表示，他早年參與新機場混亂的法定調查委員會期間，就經歷律師爭拗法律程序，嚴重影響調查效率。過去的「獨立檢討委員會」，由於欠缺法定權力，索取資料時就曾遇到障礙。有政界中人認同，「獨立委員會」的運作模式，揉合了兩種委員會的好處，既取「獨立調查委員會」的法定權力，也取「獨立檢討委員會」的高效靈活，令「獨立委員會」全方位而廣泛的審視工作，不會因為個別議題遇到法律爭議就陷入泥漿摔角。

有政界中人也指，今次「獨立委員會」的設置方式十分破格創新，並無先例可援，能夠確保過程嚴謹，讓委員會有充足的權力和彈性，避免有人可以逃避責任。相對於由「法定調查委員會」全方位調查，今次「獨立委員會」的效率顯然更勝一籌。

特首指明部門須主動協作 超前支援

「獨立委員會」的另一個特點，在於有政務司司長領導的「調查及規管工作組」全力提供協助。特首表明，工作組會統籌政府所有相關部門，除按獨立委員會要求外，會主動提供資料。實質上是指令部門必須配合「獨立委員會」的工作，將話說在前，指明部門要採取主動積極的態度，「不用等到獨立委員會問」，也要「超前」提交資料。

政府中人指，向「獨立委員會」主動提交資料，可以有效整合分散在警方、消防處、屋宇署等不同部門的調查證據和證供，能夠提升「獨立委員會」的效率，也減少災民重複向各方陳述經歷的心理負擔，照顧災民情緒之餘，也保持證供的一致性。

時限展現問責改革決心

行政長官表示，「獨立委員會」將在9個月內完成報告，如獨立委員會認為合適，可在不同階段發表中期報告。政界中人對如此緊迫的時間表也感到驚訝，指倫敦格蘭菲塔火災的兩階段報告，要數以年計才能完成，顯示了行政長官相對追求真相、尋求公義和改革制度的決心和迫切感。