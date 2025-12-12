外交部駐港公署：美國政客以「教師爺」自居 對香港說三道四 寡廉鮮恥

針對美國「國會—行政部門中國委員會」又一次拋出所謂年度報告，抹黑香港「一國兩制」和民主自由人權狀況，攻擊香港國安法律和特區警方執法行動，為反中亂港分子鳴冤叫屈，並叫囂對香港實施制裁，粗暴地干涉香港和中國內政。

立法會選舉近日成功 體現代表性、包容性、參與性及競爭性

外交部駐港公署發言人表示，香港回歸以來，「一國兩制」制度體係不斷完善，「一國兩制」實踐取得舉世矚目成就，香港居民享有的民主自由人權得到前所未有的保障。香港國安法律充分尊重及保障人權，為香港長期繁榮穩定提供堅實保障。特區第八屆立法會選舉近日成功舉行，充分體現了廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，展現出符合香港實際的高質量民主新氣象。

特區司法機關依法審理案件 程序公正公開透明

發言人強調，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，違法者必須依法追究。黎智英等反中亂港首惡份子策劃煽動一系列亂港事件，同外國反華勢力勾連，乞求外國制裁，公然挑戰「一國兩制」底線，嚴重危害國家安全，犯罪證據確鑿。特區司法機關依法審理有關案件，程序公正公開透明。特區警方依法對海外反中亂港分子正當執法，於法有據，於理應當。

抹黑干預香港政治圖謀必遭堅決有力回擊

發言人指出，美國一些政客無視本國民主自由人權劣等和社會亂象，仍以「教師爺」自居對香港說三道四，可謂寡廉鮮恥。公署正告有關政客，香港已邁上由治及興康莊大道，透過發表所謂報告來否定「一國兩制」香港成功實踐純屬痴心妄想，抹黑干預香港的政治圖謀必將遭到堅決有力回擊，注定失敗。

