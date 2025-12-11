立法會選舉｜湯家驊稱三成投票率或成新標準 承認中間派六年間「無進展」

第八屆立法會選舉塵埃落定，90位候任議員即將上任。本屆選舉錄得31.9%的投票率，行政會議成員、民思政策研究所所長湯家驊今日（11日）在活動後回應傳媒提問，認為在新選舉制度下，三成投票率或成為「新標準」。

湯家驊：哀悼宏福苑火災與投票是兩回事

湯家驊分析，歷經兩屆選舉，政府亦大力「催谷」投票，但投票率最終維持在三成左右，認為趨勢展示標準。他認為，近期發生的大埔宏福苑火災並未對投票意願構成主要影響，認為市民會對不幸事件表示哀悼，但與他們是否關心選舉、參與投票是兩回事。

短期難以吸引支持非建制派選民投票

湯家驊相信，低投票率因部分過往支持非建制派的選民選擇繼續不投票。坦言短期「捕捉」他們投票比較困難。他指出，距離2019年已有六年，如仍有選民對新選舉制度持懷疑態度，認為短期要他們作出戲劇性轉變是不切實際。他強調，新制度旨在保護國家安全及香港穩定，若選民對此不認同，他們的選票對建構穩定立法會亦未必有益，甚至有所阻礙。因此，他認為社會或需接受三成投票率為新標準，而不應再與過往四、五成投票率作比較。

對於兩名有民思政策研究所派背景的候選人均未能當選，湯家驊不認為中間派路線與空間萎縮，但承認自2019年至今六年間「無乜進展」。他指兩位候選人所獲的得票比例維持約9%，但以陳進雄在九龍東選戰為例，指他缺乏地區工作基礎、起步較遲、單純以理念拉票的模式，最終未能成功。

湯家驊表示經過內部檢討，未來參選策略不能再單靠一種模式，必須以長期地區服務作為參選基礎，強調未來會加倍努力，絕不放棄。

立法會若改「333」方案 中間派仍難獲議席

針對政圈有聲音建議將立法會改制為「333」方案，即選舉委員會、功能組別及地區直選各佔30席，湯家驊認為，這項改革理論上有利於傳統大黨派以外的人士參選，但以候選人黃頴灝在新界東北經驗為例，5位候選人中有4位來自傳統黨派的情況下，黃頴灝僅獲9%選票，即使改為有3三個議席，仍未能當選。他對此方案能否吸引過去6年不投票的選民重新投票有保留。

回顧兩屆選舉，黃頴灝所獲票數增加一倍，湯家驊承認有進步，惟他本身是現任元朗區議員的，「如果佢嗰區喺度，可能佢贏咗都唔定」。他強調，今次經驗印證在新選舉制度下，長期扎根地區服務是不可忽視。

記者、攝影：李健威