私隱公署辦四中全會精神及「十五五」學習會 鍾麗玲籲貫徹日常工作
私隱專員公署日前舉辦中共二十屆四中全會精神及「十五五」規劃建議學習交流會，由私隱專員鍾麗玲及助理個人資料私隱專員（合規、環球事務及研究）王雅媛主講，讓公署職員深入認識四中全會精神及「十五五」規劃建議的重要內容。
私隱專員公署職員在交流會上，學習及討論四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，包括「十四五」時期國家取得的重大成就、「十五五」時期經濟社會發展的主要目標以及重點任務等等。鍾麗玲亦在會上重點闡釋「十五五」規劃建議有關個人信息保護、網絡安全及人工智能治理等部分及如何將相關建議落實於公署日常工作中。
鍾麗玲表示，「十五五」規劃建議為國家未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，也為支持香港發展作出重要部署，意義重大。她衷心感謝中央宣講團成員來港講解四中全會精神，讓專員公署對規劃建議豐富內涵有更全面的理解。鍾麗玲鼓勵同事積極進取、守正創新，在日常事務中貫徹落實四中全會精神，為促進香港長期繁榮穩定、更好融入和服務國家發展大局作出貢獻。
