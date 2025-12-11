香港經濟｜總商會料本港明年經濟增長減慢至2.7% 憂經濟放緩及地緣政治 AI將取代初級職位

香港總商會今日（11日）公布「商業前景問卷調查」，結果顯示有48.3%受訪企業對本港未來12個月的經濟前膽表示正面，較去年的18.3％大幅上升1.7倍，總商會認為這是受到中美暫緩關稅、以巴和平談判取得進展等影響，令到信心指數上升。總商會更預料本港今年實質經濟增長3.2%，明年放緩至2.7%，展望未來認為本港經濟具備優勢，同時亦存在隱憂。

全球經濟放緩 44%受訪企業料來年營業額不變

調查於10月30日至11月12日進行，收回236份有效回覆，當中有53.4%是中小企、46.6%是大型企業。結果顯示，有28.8%受訪企業業今年首10個月營業額按年有增加，41.5%則大致不變；觀望來年，有40.3%受訪企業預料營業額會有增加，亦有44.1%認為會大致不變。至於未來12個月主要挑戰，全球經濟放緩連續三年成為企業的擔憂，其次是營運成本高，第三是地緣政治局勢緊張所致。

員工人數方面，有55.9%受訪企業計劃未來12個月維持人手不變，亦有22.5%計劃增加人手；有42.4%計劃會增加員工底薪，有33.5%會凍結底薪。投資方面，有18.6%受訪企業擬於未來12個月增加投資，回復至2024年相約水平。

調查亦顯示，有超過九成企業正設法將人工智能及其他數碼科技融入業務運作，45.8%企業仍處於中等階段、30.9%則處於起步階段；轉型速度上，有14%受訪中小企並未嘗試使用任何相關技術；已採用人工智能的受訪者中，有75.5%認為最顯著的好處是提升營運效率、其次是降低營運成本。

總商會料明年經濟增長減慢至2.7%

總商會主席陳瑞娟表示，去年進行調查時美國正進行大選，其後特朗普當選即揚言將加徵關稅等，為企業帶來大量不明朗因素，而隨中美雙方同意暫緩加徵關稅，加上以巴和談取得進展，今年調查反映企業較去年更樂觀。

總商會估計今年實質經濟增長為3.2%，明年減慢至2.7%；整體通脹率由今年1.6%加至明年1.8%；零售銷售由今年0.8%加快至明年的2%；今年商品出口增長由14.3%放緩至明年的3%。至於失業率，總商會估計會由今年底3.7%增加至明年3.9%。

總商會：人工智能應用取代現有工作崗位

總商會經濟師馮凱盈表示，由於企業加快人工智能應用，將會取代現有工作崗位，特別是初級職位的空缺，預料失業率在更長遠時間都在約4%水平，因應這個情況更會影響市民的消費變得謹慎，明年零售增長都會有所影響。

她續指，總商會關注未來數月美國減息步伐的變化，因為目前聯儲局內部意見仍存分歧，加上最新美國數據顯示通脹回升、失業率上升，聯儲局需要在這些因素之間取得平衡，決定未來是否繼續減息，同時聯儲局將於明年中換主席，預計較大幅度的減息可能會在明年下半年加速落實。

她亦強調要考慮地緣政治風險，若明年全球任何地方出現升級，香港難以置身事外，舉例中美兩國正進行激烈的人工智能科技競賽，即使表面上達成貿易協議，兩大經濟體之間仍會有競爭，而由於香港是中國內地主要的出口樞紐，包括電子產品及零部件，若中美在人工智能方面的競爭出現任何變化，都可能拖累香港的出口表現。

記者、攝影：郭詠欣